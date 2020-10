In Mauren und Eschen wurden Eier auf mehrere Autos geworfen Sachschaden in unbekannter Höhe haben Unbekannte angerichtet, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag Eier auf mehrere Autos geworfen haben. 18.10.2020, 15.25 Uhr

Nicht nur Schmutz, sondern auch Beulen verursachten die geworfenen Eier an zahlreichen Autos. Bild: Landespolizei

Eier sind wertvolle und gesunde Nahrungsmittel und sollten nur dafür verwendet werden. Das sollte eigentlich jeder und jede wissen. Den Unbekannten, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag in Eschen und Mauren Sachbeschädigungen mit Eiern anrichteten, ist dies offensichtlich egal.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sie nämlich mehrere Autos mit Eiern beworfen. Dadurch wurden die betroffenen Autos in Eschen und Mauren nicht nur beschmutzt, sondern auch beschädigt, wie die landespolizei am Sonntag mitteilte.