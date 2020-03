In Grabser Lokal eingebrochen Eine unbekannte Täterschaft stahl in einem Lokal Bargeld und Zigaretten. 01.03.2020, 14.45 Uhr

Bei den Zigaretten griffen die Diebe zu.







Alex Spichale

(pd) Am Sonntag, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 9 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Lokal an der Werdenstrasse eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam die Eingangstür, betrat die Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Im Innern brach sie einen Automaten auf. Mit Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Franken flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.