In Eigenregie zum Traumgarten: Familie Bischof aus Azmoos zeigt am Wochenende ihren Garten Auf rund 850 Quadratmetern hat sich die Familie Bischof in Azmoos ein Gartenparadies geschaffen mit Feuerstelle, gemütlichen Sitzecken und vielen verschiedenen Pflanzen. Im Rahmen des Projekts «Offener Garten» öffnet sie Interessierten am kommenden Wochenende, 22. und 23. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr die Pforten. Corinne Hanselmann 17.08.2020, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea und Florian Bischof mit Tochter Julia im Garten. Corinne Hanselmann

«Als wir vor fünf Jahren hier eingezogen sind, war alles nur Wiese, bis auf die grosse Birke und die Zierkirsche.»

Das erzählen Andrea und Florian Bischof beim Rundgang durch ihren Garten. Seither hat sich dieser komplett verändert. Das Paar hat in Eigenregie Blumenbeete, Kieswege und Sitzplätze angelegt und zahlreiche Blumen und sonstige Pflanzen gepflanzt. Am Wochenende vom 22. und 23. August machen sie beim Projekt «Offener Garten» mit und laden Interessierte ein, ihren Garten zu besichtigen.

Offener Garten bei Familie Bischof Andrea und Florian Bischof heissen Interessierte am 22. und 23. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in ihrem Garten willkommen. Die Adresse ist Bünt 4, Azmoos. Bitte die öffentlichen Parkplätze beim Rathaus Azmoos benützen. Von dort ist der Garten in Richtung Süden in 100 Metern zu erreichen.

Bischofs bauten das über 100-jährige Haus komplett um.

«Ich bin in diesem Haus aufgewachsen, bis meine Eltern getrennte Wege gingen und wir auszogen», erzählt Andrea Bischof. Als sie sich Jahre später zusammen mit Florian nach einem Haus umsah und das über 100-jährige Haus plötzlich zu haben war, packten sie die Chance. Bischofs bauten das alte Haus komplett um.

Vielerlei Blumen gibt es zu entdecken. Zwölf Tonnen Steine suchten Bischofs im Steinbruch Schollberg zusammen. Gemütlicher Sitzplatz Auch ein Nutzgarten mit Gemüse gehört dazu. Hübsch dekoriert. Auch die Katzen fühlen sich wohl im Garten. Die Kräuterecke. Kleine Kieswege führen durch den Garten.

Auf Instagram Inspiration gefunden

Was sie mit der Wiese hinter dem Haus anfangen sollen, wussten sie damals noch nicht so recht. «Wir überlegten uns, eine Ecke umzugestalten und erkundigten uns bei einem Gärtner», erzählt Andrea Bischof. Zur gleichen Zeit entdeckte sie zufällig im sozialen Netzwerk Instagram Bilder von Garten-Bloggerinnen und kam dadurch auf den Geschmack, den Garten selber umzugestalten. Die 32-Jährige erzählt:

«Insbesondere der Blog ‹Ein Schweizer Garten› hat mich extrem inspiriert. Die haben ein Haus gebaut und hatten dann kaum mehr Geld für den Garten, wie es wohl öfter vorkommt. Die Bloggerin ist eine Thurgauerin und sie beschrieb, wie sie und ihr Mann den Garten ganz alleine angelegt haben.»

Die Bloggerin Carmen berichtet auf Instagram von ihren Arbeiten in und um den Garten:

Bischofs studierten daraufhin einige Gartenbücher. Zudem liessen sie sich selber von «Offenen Gärten» inspirieren und besuchten unter anderem den Garten der Bloggerin von «Ein Schweizer Garten». «Als wir im Sommer 2017 heirateten, gab es zudem eine Überraschung: Lastwagen fuhren vor und stellten ein Gartenhaus auf», erzählt Andrea Bischof bei einem Glas selbst gemachtem Zitronenmelisse-Sirup in der gemütlichen Lounge vor eben diesem Gartenhaus. Um dieses Gartenhaus herum planten sie danach eine Feuerstelle, Wege und Beete.

Die gemütliche Lounge vor dem Gartenhaus.

Gartenbau von Frühling 2018 bis Herbst 2019

Im Frühling 2018 starteten Bischofs schliesslich mit ihrem Gartenbauprojekt. Fortan arbeiteten die Personalfachfrau und der Kundendienstberater einer Autowerkstätte am Feierabend, in den Ferien und an Wochenenden oft im Garten.

«Wir haben alles selber gemacht.»

Bis auf die Baggerarbeiten, die Andreas Onkel ausführte. «Er arbeitet in einem Baugeschäft und hat die Wiese ausgeebnet», erzählt Andrea Bischof. «Sonst haben wir eigentlich alles von Hand gemacht», ergänzt ihr 37-jähriger Mann. Zwölf Tonnen Steine, mit denen sie Mauern und Wege bauten, suchten sie eigenhändig im Steinbruch Schollberg zusammen.

Andrea und Florian Bischof geniessen die Zeit in ihrem Garten. Bilder: Corinne Hanselmann

Bienenfreundliche Blumen, Ziergräser und 50 Rosen

«Im letzten Herbst sind wir mit dem Garten fertig geworden», sagen sie nicht ohne Stolz. Wobei das Wort fertig mit Vorsicht zu geniessen ist. Der Garten ist nach wie vor im Wandel. «Wir hatten zuerst noch einen Bereich mit einem Hotspot zum Baden. Weil wir ihn zu wenig brauchten, haben wir ihn aber wieder verkauft», erzählt Florian Bischof.

Eine Feuerstelle und mehrere lauschige Sitzecken gibt’s im Garten. Bilder: Corinne Hanselmann

Auch von der Bepflanzung her entspricht der Garten noch nicht hundertprozentig den Vorstellungen. «Einige Beete geben noch nicht so viel her, weil die Pflanzen noch etwas Zeit zum Wachsen brauchen. Und in zwei, drei Beeten habe ich die Pflanzen dieses Jahr zudem noch einmal neu angeordnet», sagt Andrea Bischof.

Bunte Blumen wechseln sich ab mit dekorativen Gräsern. Bilder: Corinne Hanselmann

Im Garten finden sich viele bienenfreundliche Pflanzen wie beispielsweise verschiedene Sonnenhüte (Echinacea). Andrea Bischof sagt:

«Es ist so schön, am Morgen früh durch den summenden Garten zu gehen.»

Im Garten kann man viele Insekten beobachten.

Bei der sonstigen Auswahl haben Bischofs auf Formen und Farben geachtet. Prachtkerzen, Hortensien, Ziergräser und 50 Rosenstöcke verschönern den Traumgarten, zu dem auch ein kleiner Nutzgarten mit Gemüse gehört. «Aber wir haben gemerkt, dass wir eher die Blumigen sind», gibt Andrea Bischof zu.

Mit Liebe zum Detail dekoriert. Bilder: Corinne Hanselmann

Viel gelernt bei der Pflege des Gartens

Natürlich pflegen Bischofs ihren Garten auch selber. «Das macht es ja erst richtig spannend. Man lernt so viel, wenn man den Garten selber pflegt. Zum Beispiel, was den Pflanzen guttut und was nicht», sagt Andrea Bischof. «Eigentlich sind wir bei schönem Wetter jeden Abend im Garten», so ihr Mann. Es gibt immer etwas zu tun: Rasenmähen, Rasenkanten abstechen, Verblühtes wegschneiden, Buchenhecke stutzen, im Frühling und Herbst Pflanzen zurückschneiden, jäten, Boden auflockern und so weiter.

Auch Tochter Julia scheint bereits vom Gartenfieber angesteckt. Mit einer kleinen Giesskanne hantiert die Eineinhalbjährige bei den Blumen auf der kleinen Terrasse ihres Spielhäuschens im Garten.

Tochter Julia hat ein Spielhäuschen im Garten.

Bischofs machen zum ersten Mal selber bei «Offener Garten» mit

Auch die Katzen fühlen sich wohl im Garten.

Bischofs sind Mitglied bei Bioterra, der Organisation für Bio- und Naturgärten. «Darauf gekommen bin ich eigentlich durch die Zeitschrift ‹Bioterra›, die immer viele Tipps und Tricks enthält, wie man den Garten biologisch pflegt», sagt die Gartenfreundin. Heute hängt am Gartenzaun von Bischofs Garten sogar die Bioterra-Plakette.

«Wir pflegen unseren Garten biologisch, verwenden also beispielsweise kein Gift. Dadurch lebt der Garten richtig, es hat hier so viele Lebewesen.»

Weil in der «Bioterra-Zeitschrift» Werbung gemacht wurde für die «Offenen Gärten», entschied sich die Familie Bischof, nun zum ersten Mal die Pforten zu ihrem Garten zu öffnen und eine Besichtigung zu ermöglichen.