In der W&O-Region gibt es mehrere Parteihochburgen Ein Vergleich der Resultate aller Gemeinden im W&O-Gebiet zeigt bei den Parteistärken einzelne «Ausreisser» aus dem regionalen Durchschnitt. Bei der SVP ist es Sennwald, bei der CVP Gams, bei der FDP Wartau und bei der SP die Stadt Buchs. Thomas Schwizer

Im Werdenberg hat die SP lediglich in Buchs die 13 Prozent-Marke übertroffen. Hier holte sie 17 Prozent aller Stimmen. (Bild: Thomas Schwizer)

Bei den Nationalratswahlen 2015 hatte die SVP in der Gemeinde Sennwald mit 44,1 Prozent aller Stimmen ein absolutes Spitzenresultat erzielt. Am Sonntag verpasste sie das damalige Ergebnis klar.

SVP einzig in Buchs und Gams unter 30 Prozent

Die 38,7 Prozent sind allerdings immer noch beeindruckend, ebenso die 36,4 Prozent in Sevelen sowie die 35,9 in Wildhaus-Alt St. Johann. Unter 30 Prozent liegt der Stimmenanteil der SVP einzig in Buchs und Grabs.

Doch nicht nur die weiter klar wählerstärkste Partei der Schweiz hat eigentliche Hochburgen in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg.

CVP in Gams fast auf dem Niveau der SVP

Der Zahlenvergleich zeigt, dass die in Gams traditionell starke CVP in dieser Gemeinde mit 30,1 Prozent aller Stimmen 3,9 Prozent mehr erreichte als 2015. Dazu haben sicher auch die beiden Kandidierenden der CVP beigetragen, die in dieser Gemeinde wohnen.

Daneben lag die Partei einzig in Wildhaus-Alt St. Johann über der 20-Prozent-Marke. Dafür musste sie in Wartau mit 8,3 Prozent «unten durch».

FDP in der Gemeinde Wartau mit grossem Sprung

Die FDP hat dagegen am Sonntag in der Gemeinde Wartau mit 28,5 Prozent der Stimmen ein Glanzresultat eingefahren. Es liegt 7,2 Prozent über jenem von 2015. Dieser Sprung ist dem Spitzenergebnis zu verdanken, zu dem die Wartauer ihrem Gemeindepräsidenten Beat Tinner verholfen haben.

In den anderen Gemeinden der Region ging rund ein Fünftel aller Stimmen an die Freisinnigen – mit Ausnahme von Gams (14,2 Prozent).

SP und Grüne finden in Buchs viel Zuspruch

Etwas unter der «grünen Welle» litt die SP. In ihrer Hochburg Buchs schaffte sie 17 Prozent, das sind 1,7 weniger als 2015. Mit lediglich 6,6 Prozent Stimmenanteil für die SP lieferte Gams das klar tiefste Resultat der Region.

Die Grünen erzielten mit 9,4 Prozent in Grabs bzw. 8,5 Prozent in Buchs ihre besten Ergebnisse. Dem stehen lediglich 4,8 Prozent in Wildhaus-Alt St. Johann gegenüber. Die Grünliberalen haben das stärkste Regionalresultat mit 8,9 Prozent in Wartau erreicht, die EVP mit 5,6 Prozent in Grabs.