In der Champions League angekommen: David Müller aus Buchs steuert am Wochenende seine virtuelle Drohne rund um das Schloss Rapperswil Der 19-jährige David Müller aus Buchs ist begeisterter Drohenpilot. Auf virtueller Ebene misst er sich dieses Wochenende mit den Besten. Robert Kucera 02.10.2020, 12.08 Uhr

In seinem Element: David Müller fliegt im Simulator die virtuelle Drohne mit hoher Geschwindigkeit um die Hindernisse. Bild: Robert Kucera

In Rapperswil treffen sich am 3. und 4. Oktober die besten Drohnenpiloten der Welt. Ausgetragen wird der Final der Drone Champions League. Allerdings nicht mit einer echten Drohne. Die Fluggeräte jagen virtuell über das Schloss.

An diesem Spektakel dürfen auch vier Schweizer teilnehmen. Sie starten im McDonald’s Wildcard Team. In einer Online-Qualifikation am Simulator hat sich so auch der junge Buchser David Müller das Ticket nach Rapperswil gesichert. Er erreichte vor einigen Wochen Rang drei von 83 Startern.

«Für mich ist es wie ein Traum, mitmachen zu dürfen»,

sagt der 19-Jährige. Noch vor einem Jahr war er begeisterter Zuschauer am Drohnenevent in Vaduz. 500 Stunden Training am Simulator später ist er jetzt Champions-League-Player.

Gut vorbereitet auf das Rapperswiler Gelände

Der Werdenberger Drohnenpilot ist ein Newcomer in der Szene. «Am 18. Februar 2020 habe ich begonnen», erinnert er sich an seinen ersten Flug am Computer. Einen Höhepunkt gibt es allerdings schon. An einem Wettkampf traf seine Mannschaft auf das weltbeste Team und knöpfte ihm drei Punkte ab. Zwei davon gingen auf das Konto Müllers.

«Im Replay fiel mir auf, dass ich die Strecke besser geflogen bin, als mein Gegner. Ich hatte die direktere Linie und im Gegensatz zum Gegner keinen Crash.» Als seine Stärke bezeichnet er das geschmeidige Fliegen. «Ich bin gut im Flow und kann auch in den Kurven die Geschwindigkeit halten.»

In jenem Wettkampf schied sein Team im Viertelfinal aus. Das Ziel für Rapperswil ist klar: Halbfinal! «Doch das wird sehr schwierig», weiss Müller. Denn die Schweizer Crew tritt gegen Profis an. Zuversichtlich stimmt den Informatik-Lehrling, dass ihm das Gelände rund um das Schloss Rapperswil sehr gut gefällt. Er sagt:

« Ich fühle mich wohl und bin gut vorbereitet. Es wird gut herauskommen.»

Auf den Anlass hin, schildert Müller, habe er 12 bis 15 Stunden in der Woche trainiert. So viel, wie berufliche Verpflichtungen halt zulassen.

Die Szene ist eine grosse Familie und hält zusammen

Nicht nur beim Fliegen fühlt sich David Müller im Element. Denn der noch junge Drohnensport zeichnet sich als grosse Familie aus. «Wir haben eine schöne Community, es sind alle sehr nett», hält der Buchser fest. «Wenn man beispielsweise Probleme beim Drohnenbau hat, erhält man schnell Hilfe.»

David Müller baut seine eigenen Drohnen. Links seine allererste, mit welcher er seine Fertigkeiten Schritt für Schritt verbessert hat. Bild: Robert Kucera

Der Zusammenhalt ist gross, Konkurrenzdenken gibt es nur im Wettkampfmodus. Mehrmals pro Woche hat er online via Disccord Kontakt mit Piloten des Teams Apex, einer starken Truppe aus Dänemark. «Wir fliegen und reden, was gerade so läuft. Es ist einfach schön. Ich fühle mich sehr wohl in der Drohnenszene.»

Mittlerweile hat Müller vier Drohnen zusammengebaut. Auf fremde Hilfe ist er nicht mehr angewiesen. Auch fliegerisch läuft es immer besser. Talent, aber auch Vorkenntnisse von früher – Modellflugzeuge und Buggys per Konsole steuern – sind das eine. Doch ohne regelmässiges Training ist dies nichts Wert.

«Man muss dran bleiben. Sonst gehen die Fähigkeiten verloren»,

betont Müller. Bis er sich die heutigen Fingerfertigkeiten mit der Drohne angeeignet hat, dauerte es seine Zeit: «Am Simulator vier Tage. Mit der richtigen Drohne war es am Anfang schwierig, ich hatte eine Menge Crashes.»

Er hat mit einer kleinen Drohne begonnen, die er nach ein paar Wochen im Griff hatte. Er schätzt seinen Erfahrungsschatz im Outdoor-Bereich auf circa 40 Stunden.

Simulator kann das eigene Fliegen nicht ersetzen

Mal drinnen am Computer fliegen, dann wieder draussen die Drohne Marke Eigenbau zu steuern fällt dem 19-Jährigen Müller nicht schwer. «Der grösste Unterschied sind die Crashes. Am Simulator kann man einfach neu starten. Draussen muss man Glück haben, dass nicht so viel kaputt geht und man noch einmal starten kann.»

Die Strecke von Vaduz ist im Simulator verfügbar. David Müller macht für den W&O einen Abstecher zum Schloss hinauf. Bild: Robert Kucera

Doch was ist nun besser? Drinnen oder draussen fliegen? «Darüber muss man gar nicht diskutieren», macht David Müller gleich mal klar, dass er zur Beantwortung keine Bedenkzeit brauche. Sogleich beginnen seine Augen zu leuchten.

«Draussen ist man an der frischen Luft. Das Gefühl des Fliegens ist anders. Man fliegt schneller und macht schnellere Kurven. Der Simulator ist eine gute Sache. Doch das eigene Fliegen kann er nicht ersetzen.»

Die Leidenschaft, mit der man als Drohnenpilot mit dem eigens gebauten Fluggerät agiert, kann der Bildschirm zu Hause nicht befriedigen. «Das ist Adrenalin pur, wenn man schnell fliegt. Und man hat eine andere Sicht auf die Welt», beschreibt Müller das Gefühl, die Drohne outdoor zu steuern und aus deren Optik – mittels angebrachte Kamera – eine Art neue Welt zu entdecken.

«Es ist anders als sonst. Etwas, das man erleben muss.» Diese andere Sicht, aber auch das Steuern selbst, macht die Faszination dieses Sports aus.

Die Herausforderungen gehen vorerst nicht aus

Dies dokumentiert, dass Müller kein Stubenhocker ist, obwohl er begeisterter Gamer ist. Doch sportliche Outdoor-Aktivitäten spielten stets eine Rolle. Früher war er viel mit dem Mountainbike unterwegs, im Winter fuhr er Ski. «Im letzten Winter war ich Skilehrer in der Schweizerischen Schneesportschule Wildhaus», berichtet der Buchser. Doch jetzt macht er natürlich nicht mehr so viel. Der Fokus liegt auf den Drohnensport.

Geht es nach David Müller, soll die Drone Champions League in Rapperswil nicht einsamer Höhepunkt sein und schon gar nicht der Schlusspunkt. «Nach Corona hoffe ich, an den Live-Rennen zu starten. Aus meiner Sicht ist dies eine Stufe höher als virtuell zu fliegen.»

Geplant ist eine Swiss Drone League, die Outdoor ausgetragen wird. «Da möchte ich an jedem Rennen teilnehmen.» Ein weiteres Ziel hat er im Simulator vor Augen. Denn im Februar 2021 gibt es Selektionswettkämpfe, an welchen sich Amateure für Profi-Teams empfehlen können.

Die persönlichen Herausforderungen stehen beim ehrgeizigen Drohnenpiloten David Müller den Wettkämpfen in nichts nach:

«Immer schneller, immer besser werden und immer schönere Kurven machen. Ich mache so lange weiter, wie es mir gefällt. Und mir gefällt es so gut und es fasziniert mich wie am ersten Tag.»