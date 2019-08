In Chur wurden Schmuckstücke des Künstlers HR Giger gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag sind in Chur aus einem Schaufenster Schmuckstücke von HR Giger gestohlen worden. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

Diese Schmuckstücke sind am frühen Donnerstagmorgen aus einem Schaufenster in Chur gestohlen worden. (Bild: Kapo GR)

(wo) Am Donnerstag wurde gegen 5 Uhr ein Schaufenster einer Galerie am Regierungsplatz in Chur eingeschlagen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Aus der Auslage entwendete die unbekannte Täterschaft verschiedene Schmuckstücke aus der Kollektion des verstorbenen Künstlers HR Giger (Alien). Die auffälligen Schmuckstücke, darunter eine Armbanduhr, haben einen Wert von rund 17 800 Franken.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder andere Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Fahndung Chur (081 257 73 00).