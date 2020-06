Immobilienpreise im Werdenberg steigen weiter: Stärkstes Wachstum im Kanton St.Gallen – tiefes Angebot hält die Preise trotz bremsender Coronakrise hoch Die starke Nachfrage treibt in der Region Werdenberg die Preise für eigenen Wohnraum seit einem Jahr weiter in die Höhe. Weil das Angebot gering ist, erwartet der Immobilien-Bericht der St.Galler Kantonalbank trotz des Konjunktureinbruchs stabil bleibende Marktpreise. Thomas Schwizer 08.06.2020, 16.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen der hohen Nachfrage und des knappen Angebotes an Eigenheimen sind die Marktpreise in der Region Werdenberg in Grabs am höchsten, hält der Immobilienmarkt-Bericht zum ersten Quartal 2020 auf. Bild: Heini Schwendener

Bedingt durch den konjunkturellen Rückgang als Folge der Coronakrise dürften die Immobilienpreise in einzelnen Regionen des Kantons St.Gallen unter Druck geraten. Das zeigen die Marktaussichten im aktuellen Immobilien-Bericht der St.Galler Kantonalbank.

In der Region Werdenberg dagegen erwartet der Bericht keinen Preiseinbruch, sondern wegen des knappen Angebotes stabile Preise.

Steiler Preisanstieg bei Eigentumswohnungen

Vor allem bei den Eigentumswohnungen war in der Region Werdenberg in den letzten drei Jahren die Nachfrage hoch. Das hält der Immobilienmarkt-Bericht für das erste Quartal 2020 fest. Das habe die Marktpreise seit Ende 2016 um fast 19 Prozent nach oben getrieben. Innert Jahresfrist habe der Anstieg 7,5 Prozent betragen. Der Bericht hält fest:

«Eine derart hohe Preisdynamik wurde

in keiner anderen Region im Kanton St.Gallen beobachtet.»

Bei den Einfamilienhäusern sei die Preisentwicklung in der Region Werdenberg deutlich moderater gewesen. Hier betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr 1 Prozent.

Grabs und Buchs sind am höchsten im Kurs

Im Werdenberg hat bei den Marktpreisen für Einfamilienhäuser die Gemeainde Grabs die Nase vorn, dicht gefolgt von der Stadt Buchs. Bei Eigentumswohnungen ist das Preisniveau in Buchs am höchsten, gefolgt von Grabs. Das vermarktete Angebot an Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern ist in der Gemeinde Wartau am grössten.

Bei den Einfamilienhäusern bleibt die Auswahl, wie in den vergangenen Jahren, sehr spärlich. Das zeigt der Bericht auf.

«Gerade einmal 1 Prozent aller Objekte werden in der gesamten Region derzeit angeboten. Schweizweit sind es

3,1 Prozent.»

Wohl weniger neue Eigentumswohnungen

Das Angebot an Eigentumswohnungen bewegt sich im Werdenberg gemäss dem Immobilienmarkt-Bericht mit rund 100 ausgeschriebenen Objekten im langfristigen Mittel.

Allerdings dürfte die Neubautätigkeit und damit das zusätzliche Angebot im laufenden Jahr zurückgehen, weil die Zahl der aktuell baubewilligten Eigentumswohnungen gering sei.

Wachstumsstärkste Region des Kantons St.Gallen

Das Werdenberg habe sich als äussert beliebte Wohnregion und wachstumsstärkste Region des Kantons St. Gallen etabliert. Die Einwohnerzahl wuchs im Durchschnitt der letzten zehn Jahre um 1,2 Prozent, im kantonalen Schnitt lediglich um 0,7 Prozent. Der Wohnungsbedarf sei deshalb kontinuierlich gewachsen, zeigt der Immobilienbericht auf.

Kaum grössere Preiskorrekturen in den Nachbarregionen Auch im Sarganserland, Rheintal und Toggenburg rechnet der Immobilienmarkt-Bericht künftig, trotz konjunktureller Auswirkungen der Coronakrise, nicht mit grösseren Preiskorrekturen. Im Sarganserland seien moderate Preisrückgänge beim Handel mit Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern möglich, obwohl die Neubautätigkeit beim Stockwerkeigentum sich abschwäche. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen hier die Marktpreise für Eigenheime um 3,3 Prozent und für Stockwerkeigentum um 3,4 Prozent. In Sargans, Bad Ragaz und Walenstadt liegen die Handelspreise am höchsten. Im Toggenburg wurden Eigentumswohnungen im ersten Quartal um 4,4 Prozent teurer gehandelt, Einfamilienhäuser (EFH) durchschnittlich um 0,4 Prozent. Wildhaus-Alt St. Johann liegt bei den Preisen im EFH-Segment zusammen mit Wattwil in dieser Region an der Spitze. Im Toggenburg rechnet der Immobilienmarkt-Bericht kurzfristig mit leicht tieferen Preisen wegen der Folgen der Coronakrise. Die Marktpreise bei Stockwerkeigentum im Rheintal verzeichneten im letzten Jahr ein Plus von 2,3 Prozent. Bei Einfamilienhäusern betrug der Anstieg 1,4 Prozent. Auch hier wird vorerst ein Ende des Preisanstiegs erwartet, grössere Preiskorrekturen erachtet der Bericht aber als «eher unwahrscheinlich». (ts)

Die stetig steigende Bevölkerungsentwicklung war in den letzten zehn Jahren massgeblich geprägt durch den steigenden Bedarf auf dem Arbeitsmarkt, vor allem im Fürstentum Liechtenstein. Das führte zu einem regen Zuzug in die Wohnregion Werdenberg.

Ein attraktives Finanzierungsumfeld und ein, besonders bei den Einfamilienhäusern, spärliches Angebot würden die kontinuierlich gestiegenen Marktpreise stützen, hält der Immobilienmarkt-Bericht fest.

Zusätzliche Nachfrage dürfte sich abschwächen

Diese Zusatznachfrage dürfte sich nun aber abschwächen, denn der Arbeitsmarkt wird durch die Folgen der Coronakrise beeinträchtigt. Der Bericht rechnet im Ausblick für die Region Werdenberg, im Vergleich von Angebot und Nachfrage, trotzdem nicht mit einem Preiseinbruch für Eigenheime. Dies auch darum, weil das Umfeld der Finanzierung weiterhin attraktiv bleibe.

Der Immobilienmarktbericht für das erste Quartal 2020 wurde vom Beratungsunternehmen Wüest Partner im Auftrag der St. Galler Kantonalbank erstellt.