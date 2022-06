Im Werdenberg haben sich die Preise für Wohneigentum verdoppelt

Immobilienmarkt Kaufinteresse treibt Preise hoch: In der Region Werdenberg haben sich die Preise für Wohneigentum mehr als verdoppelt Der Preisanstieg von Einfamilienhäusern in der Region Werdenberg ist dieses Jahr deutlich höher ausgefallen als vergangenes Jahr. Der Preisanstieg vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 betrug bei den Einfamilienhäusern nämlich «nur» 4,9 Prozent. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Region Werdenberg im Vergleich: Eigentumswohnungen sind in der Stadt Buchs am teuersten, Einfamilienhäuser sind nur in der Gemeinde Grabs teurer als in der Stadt Buchs. Bild: Heini Schwendener

Am Dienstag erschien der neue Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank. Ein erneuter Preisanstieg bei den Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern in der Region Werdenberg war zu erwarten. Schliesslich entwickelt sich die Region Werdenberg weiterhin sehr dynamisch, wie im Immobilienmarktbericht der Frühlingsausgabe 2022 zu lesen ist.

Die Wohnbevölkerung der Region Werdenberg ist im Jahr 2021 erneut überdurchschnittlich (+1,4 Prozent) gewachsen. Die Stadt Buchs (13280) und die Gemeinde Grabs (7240) machen dabei fast die Hälfte der Werdenberger Bevölkerung (40600) aus. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, ist das Bevölkerungswachstum noch nicht abgeschlossen. Die damit einhergehende Zusatznachfrage nach Wohnraum spiegelt sich auf den Werdenberger Eigenheimmärkten. So wurden in den vergangenen zwei Jahren nicht nur deutlich mehr Handänderungen registriert als je zuvor (die Datenerfassung startete im Jahr 2004) – das rege Kaufinteresse hat auch die Preise der Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Frühjahr 2022 wieder spürbar nach oben getrieben.

Preiswachstum hat sich mehr als verdoppelt

Wie dem Immobilienmarktbericht zu entnehmen ist, wurde eine gut gelegene, durchschnittliche Eigentumswohnung im 1.Quartal 2022 zu einem 6,6 Prozent höheren Preis gehandelt als im Vorjahr. Bei den gehandelten Einfamilienhäusern wurde gar ein Preiswachstum von 12,6 Prozent beobachtet. Der kantonale Wert beträgt hier 8,5 Prozent. Somit ist der Preisanstieg der Region Werdenberg deutlich höher ausgefallen. Trotz der Entwicklung ist die Höhe des Anstieges überraschend. Der Preisanstieg vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 betrug nämlich «nur» 4,9 Prozent.

Seit einiger Zeit wird in der Region Werdenberg mit dem Bau neuer Wohnobjekte der steigenden Nachfrage nach Wohneigentum entgegengesteuert. Dennoch hat sich das Wohnungsangebot deutlich verringert.

Im 1. Quartal 2022 waren auf den Internetportalen oder in den Printmedien nur noch knapp 60 Eigentumswohnungen zum Verkauf inseriert. Auf jede inserierte Wohnung kommen im Durchschnitt drei Suchende, ähnlich gross ist der Run auf Einfamilienhäuser.

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden SG Kantonalbank AG. Bild: Daniel Ammann

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden der St.Galler Kantonalbank, kommentiert die Entwicklung folgendermassen: «Das im kantonalen Vergleich hohe Bevölkerungswachstum und das knappe Angebot stützen die Nachfrage in der Region Werdenberg. Besonders die Einfamilienhaus- Preise haben stark zugelegt.»

Auch in Zukunft wird in der Region Werdenberg ein wachsender Bedarf an Wohnraum erwartet. Dies nicht zuletzt deswegen, weil sich die Region dank ihrer attraktiven Lebensbedingungen zu einer beliebten Wohnregion entwickelt hat. Der zuletzt beobachtete Boom im Eigenheimsegment könnte sich jedoch aufgrund der veränderten Ausgangslage etwas abschwächen. «Das Zinsumfeld ist nicht mehr so günstig wie bis anhin, und die wirtschaftlichen Perspektiven sind mit mehr Unsicherheit verbunden», steht weiter im Bericht. Eine Trendwende bei der Preisentwicklung ist dennoch nicht abzusehen, zu gross ist die ungedeckte Nachfrage nach Wohneigentum.

Der Immobilienmarktbericht für das erste Quartal 2022 wurde vom Beratungsunternehmen Wüest Partner im Auftrag der St.Galler Kantonalbank erstellt.

