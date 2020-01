Im Werdenberg wird die Schweiz

in 60 Minuten erklärt Die regionale Fachstelle Mintegra informiert Zugezogene aus dem Ausland seit Oktober in den hiesigen Gemeinden in speziellen Gesprächen. Armando Bianco 25.01.2020, 17.16 Uhr

Das Interesse an Informationen ist gross: Begrüssungsgespräch in der Stadt Buchs. Bild: PD

«Im Auftrag der Gemeinden laden wir Sie zu einem Begrüssungsgespräch ein. Sie erhalten dabei wichtige Informationen zum Leben und Alltag in der Schweiz. Gerne beantworten wir in diesem Gespräch auch Ihre Fragen. Die Stiftung Mintegra ist auch darüber hinaus Ihre Anlauf- und Beratungsstelle für diverse Anliegen.» Diese Botschaft an Zugezogene aus dem Ausland gibt es in acht weiteren Sprachen und steht in einer kleinen Broschüre, welche die in Buchs ansässige Stiftung Mintegra für Ausländerinnen und Ausländer entworfen hat.