Im Werdenberg sinken die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vormonat leicht Die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St. Gallen ist im September gegenüber dem Vormonat stabil geblieben. In der Region sank sie minim. Katharina Rutz 13.10.2020, 05.00 Uhr

Die Zahl der Stellensuchenden ist in den Wahlkreisen Werdenberg und Toggenburg leicht gesunken, im Sarganserland leicht gestiegen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Im September waren über den ganzen Kanton 22 Personen oder 0,2 Prozent mehr Stellensuchende gemeldet als im August. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vorjahr, so beträgt die Zunahme mit 43 Prozent gegenüber dem September 2019 etwas weniger als im Vormonat. Dennoch ist die Zahl mit einem Plus an 4000 stellensuchenden Personen im Kanton St. Gallen sehr hoch.

Auch in den einzelnen Wahlkreisen gab es keine ausgeprägten Veränderungen, wie die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung schreibt. Die Anzahl Stellensuchender ging im Wahlkreis Toggenburg mit 1,8 Prozent am meisten zurück. Im August waren 847 Personen stellensuchend und im September noch 832 Personen.

Im Wahlkreis Werdenberg sank diese Anzahl von 950 Personen im August auf 943 Personen im September um 0,7 Prozent.

Im Sarganserland gab es hingegen einen leichten Anstieg der Stellensuchenden um 0,9 Prozent auf 763 Personen im September. Das Sarganserland verzeichnete somit den höchsten Anstieg an Stellensuchenden im Kanton.

Ist der Zenit der Arbeitslosigkeit überwunden?

Vergleicht man die Anzahl der Stellensuchenden und beim RAV gemeldeten Arbeitslosen in den Wahlkreisen Werdenberg und Toggenburg seit März 2020, kommt die Hoffnung auf, dass der Zenit der Arbeitslosigkeit überwunden ist. Im Werdenberg stieg die Anzahl Stellensuchender seit Februar kontinuierlich an. Im August war die Zahl mit 950 am höchsten. Im September ist sie nun auf den Stand vom Juli gesunken. Die Arbeitslosenzahlen sind im September sogar tiefer als im April 2020 mit 552 Personen. In den Sommermonaten war diese Zahl konstant höher.

Das gleiche Bild zeigt sich im Toggenburg. Die Anzahl an Stellensuchenden war dort im Juli mit 855 Personen am höchsten und sank sowohl im August als auch im September wieder leicht. Die Anzahl Arbeitslose ist mit 463 im September wieder praktisch auf den gleichen Stand wie im März 2020 mit 462 Personen gesunken.

Anzahl der jüngeren Stellensuchenden sinkt

Bei den kantonalen Zahlen fällt auf, dass die Anzahl Stellensuchender bei den bisher überdurchschnittlich betroffenen jüngeren Personen nun wieder leicht gesunken ist. Gegenüber dem Vormonat sind bei den 15- bis 24-Jährigen 92 Personen weniger als stellensuchend gemeldet. Bei den anderen Altersgruppen, den 25- bis 49-Jährigen und den 50-Jährigen und Älteren, kam es hingegen zu einem leichten Anstieg der Stellensuchendenzahlen.

Kurzarbeit geht deutlich zurück

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind gegenüber den Vormonaten deutlich zurückgegangen, heisst es in der Medienmitteilung der Staatskanzlei. Ende September sind vom Amt für Wirtschaft und Arbeit rund 1800 Gesuche für 28500 Mitarbeitende bewilligt worden. Dies entspricht etwa jedem elften Beschäftigten im Kanton St. Gallen, in den Vormonaten war es noch über ein Drittel aller Beschäftigten.