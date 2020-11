Im Obertoggenburg gab es 2020 eine grosse Borkenkäferpopulation – jetzt sollen Fressfeinde im Kampf gegen den Buchdrucker helfen

Im Obertoggenburg gab es 2020 viele Borkenkäfer, während das Werdenberg grösstenteils verschont blieb. Zur Bekämpfung des Buchdruckers werden abgestorbene, vom Käfer verlassene Bäume, stehen gelassen.

Michael Braun 19.11.2020, 16.30 Uhr

Der Buchdrucker befällt nur Fichten. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Der Borkenkäfer, genauer der Buchdrucker, macht den Förstern und den Waldbesitzern zu schaffen. Im Jahr 2020 gab schweizweit einen solch starken Borkenkäferbefall wie seit 2003 nicht mehr.



Befallene Bäume werden so schnell wie möglich entfernt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Wenn die jungen Käfer jedoch bereits ausgeflogen sind, lässt man die abgestorbenen Bäume stehen, denn sie können den Fressfeinden des Buchdruckers immer noch als Lebensraum dienen. Dies sei keine neue Vorgehensweise, werde nun aber konsequent angewandt, sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5, zu dessen Gebiet auch das Obertoggenburg gehört.



Abgestorbene Bäume als Chance für Fressfeinde

Der Buchdrucker legt seine Eier unter den Baumrinden von Fichten ab. Wenn die Larven schlüpfen, fressen diese die wichtigsten Schichten des Baumstamms, wodurch der Wassertransport in der Pflanze ausfällt. «Gefällte Fichten, aus welchen der Borkenkäfer bereits ausgeflogen ist, tragen nicht mehr zu seiner Bekämpfung bei. Es ist sogar besser, Bäume stehen zu lassen, die einst vom Käfer befallen waren», heisst es in einer Medienmitteilung des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St.Gallen.

Auch Spechte sind Fressfeinde des Buchdruckers. Bild: Hendrik Fuchs

Vor allem im Frühjahr würden sich in den vom Buchdrucker verlassenen Bäumen noch alle wichtigen Feinde im Baumstamm befinden. Dies sind parasitäre Wespen, räuberische Fliegen und verschiedene Käferarten. «Diese Gegenspieler des Borkenkäfers werden vernichtet, wenn der Baum gefällt und verwertet wird», heisst es des Weiteren.



Tiefe Holzpreise haben einen Einfluss

Andreas Eggenberger von der Forstgemeinschaft Grabus sagt, dass auch die gesunkenen Holzpreise dazu geführt haben, dass sich der Abtransport des vom Käfer verlassenen Holzes nicht mehr lohnt. Das Abtransportieren von Bäumen, die noch vom Buchdrucker befallen sind, wird hingegen seit einigen Jahren subventioniert.



Die abgestorbenen Fichten können aber nicht überall stehen gelassen werden. Befinden sie sich etwa entlang von Strassen, Häusern oder viel begangenen Wegen würden sie dennoch gefällt. Auch im steilen Gelände oberhalb von Siedlungen würden diese entfernt. Dabei müsse eine Risikoabwägung gemacht werden, resümiert Gantner. Andere Baumarten werden vom Buchdrucker nicht befallen.

Eine Vom Buchdrucker geschädigte Fichtengruppe. Bild: PD

Hoher Buchdruckerbestand im Wildhaus-Alt St.Johann

In Wildhaus und Alt St.Johann sei der Borkenkäferbestand dieses Jahr sehr hoch gewesen, sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5, zu der das Obertoggenburg gehört. Dies sei auf den Sturm Burglind im Jahr 2018 zurückzuführen, der viele Bäume fällte und dem Borkenkäfer (genauer: dem Buchdrucker) somit optimale Bedingungen geschaffen habe. Auch die Trockenheit in diesem Jahr habe die Bäume geschwächt und es dem Buchdrucker somit leicht gemacht. Zudem war das Jahr allgemein sehr warm, was das Käferwachstum beschleunigt habe. Dadurch habe es dieses Jahr drei anstatt üblicherweise zwei Generationen Buchdrucker gegeben.

Im Werdenberg gab es 2020 keinen starken Befall

«Im Werdenberg habe die Mehrheit der Reviere im Vergleich zu normalen Jahren keinen stärkeren Buchdruckerbefall erlebt», sagt Philipp Näf Regionalförster der Waldregion 2, zu der das Werdenberg gehört. Einzig das Revier Gams sei unter anderem wegen seiner Fichtenbestände in tieferen Lagen und dem Sturm Burglind stärker betroffen gewesen.

Da der Sturm Löcher in den Wald riss, seien die umstehenden Bäume anfälliger, auch für den Borkenkäfer. Vor allem in der Region Grabs habe man ziemlich stark eingegriffen, um einer Borkenkäferüberpopulation entgegenzuwirken, resümiert Näf. Dass man im Werdenberg in diesem Jahr nur einen relativ geringen Buchdruckerbefall hatte, sei auch der guten Arbeit der Förster zu verdanken.

Ein von Borkenkäfer befallener Baum mit Larven und Käfern. Bild: PD

Wassertransport der Bäume wird gestört

Der Befall und die Schädigung von Fichten geschehen durch die Vermehrung des Käfers. Nach der Paarung bohrt das Weibchen einen Gang, entlang dessen sie ihre Eier ablegt. Im Larven- und im Jungtierstadium fressen sich die Borkenkäfer durch die wichtigsten Schichten des Baumes, wodurch der Wassertransport geschädigt wird oder ausfällt.



Natürliche Käferregulation Es sprechen auch weitere Gründe dafür, die abgestorbenen Fichten stehen zu lassen. «Das Mikroklima wie Sonneneinstrahlung und Trockenheit sowie die Windexposition der umliegenden, gesunden Bäume ändern sich nicht plötzlich. Sie werden durch die toten Bäume weiterhin geschützt. Zudem bietet Totholz vielen Pilzen, Pflanzen, Insekten und anderen Tierarten Lebensraum und Nahrung», heisst es in einer Medienmitteilung des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St. Gallen. Erfahrungsgemäss würden sich die Buchdruckerbestände mit einem eher nassen und kälteren Jahr wieder regulieren, sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion fünf. Durch höhere Feuchtigkeit treten bei den Buchdruckern Verpilzungen auf, welche die Bruten der Käfer zerstören würden. Zusätzlich führe man befallene Bäume ab. Wenn es viele Käfer gebe, vermehren sich auch die Fressfeinde, sagt Regionalförster Philipp Näf.

Feuchtigkeit bremst den Buchdrucker aus

Auf Stürmen und Trockenereignissen, die den Fichten schaden, folge oft eine Überpopulation, stellt Näf fest. Auch die Höhenlage spiele eine Rolle. In den höheren Lagen seien Fichten widerstandsfähiger und dadurch weniger anfällig auf den Buchdrucker. Durch die tieferen Temperaturen könne sich meist nur eine Generation Buchdrucker bilden. Zudem spiele es eine Rolle, wie viele Käfer überwintern konnten. Näf resümiert:

«Wenn ein grosser Teil der Buchdrucker den Winter überlebt, wird das Wachstum exponentiell.»

Da der Buchdrucker nur Fichten befällt, könne auch eine gute Durchmischung der Wälder einen Beitrag zur Regulierung bieten. Ebenso die natürlichen Feinde, auf die man das Augenmerk vermehrt richtet.



Ein vom Borkenkäferbefall abgetöteter Baum wird von Spechten benutzt. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Zu tiefer Holzpreis für kosmetische Massnahmen

Grundsätzlich habe man dieses Jahr eine grössere Population erwartet, sagt Philipp Näf. Es könnte sein, dass die Vermehrung der Buchdrucker durch die hohe Feuchtigkeit nach dem warmen Frühlingsstart dazu beigetragen habe, spekuliert er. Auch die Fressfeinde der Käfer haben wohl dazu beigetragen.

Das Stehenlassen der vom Buchdrucker verlassenen Bäume sei ökologisch sinnvoll, sagt Andreas Eggenberger von der Forstgemeinschaft Grabus. Bereits befallene Fichten, die vom Borkenkäfer wieder verlassen wurden, werden nicht erneut befallen. Für rein kosmetische Massnahmen sei der Rundholzpreis zurzeit zu tief, denn es wird nur die Abfuhr von Bäumen die noch Käfer in sich haben subventioniert.