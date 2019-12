Im Liechtenstein wird wegen Bombendrohung ermittelt Wegen einer Bombendrohung mussten im Fürstentum Liechtenstein drei Casinos evakuiert werden. 31.12.2019, 08.38 Uhr

Mehrere Casinos in Liechtenstein mussten von der Polizei evakuiert werden. Daniel Schwendener

(pd) Am Montag gegen 17.15 Uhr ging bei der Landespolizei Liechtenstein per E-Mail eine Bombendrohung gegen drei Casinos in Liechtenstein ein. Vor Ablauf der Frist, welche in dem Schreiben gesetzt wurde, konnten die betroffenen Casinos evakuiert werden. Anschliessend wurde eines davon mit einem Sprengstoffspürhund, der Polizei und Personal des Casinos durchsucht. Die Suche verlief negativ. Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden, wie die Liechtensteinische Landespolizei am Montag Abend mitteilte. Auf die Durchsuchung der weiteren Casinos konnte verzichtet werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.