Im Internet gibt es eine neue Website über das Werdenberger Reitwegnetz Reiter können sich seit kurzem online über neu erstellte Reitwege und über Reitverbote in der Region informieren. Initiiert hat dies der Reitverein Werdenberg, der sich für den Erhalt von Naturstrassen und Naherholungszonen einsetzt. Alexandra Gächter

In der Region Werdenberg sind den Reitern einige Wald-, Flur-, und Kieswege erhalten geblieben. Der Reitverein Werdenberg engagiert sich, damit dies in Zukunft so bleibt. (Bild: Alexandra Gächter)

Der Erhalt der Reitwege liegt dem Reitverein Werdenberg am Herzen. Deswegen startete die Reitwegverantwortliche Angi Böni die Kampagne: «Mach dich nicht unbeliebt.» Der Verein will für die anderen Nutzniesser der Naherholungsgebiete als gutes Beispiel vorangehen.

Neben der korrekten Verhaltensweise gegenüber Fussgängern und Velofahrern, möchte der Reitverein Werdenberg auch über das Reitwegnetz informieren sowie Strecken und Gebiete ankündigen, die aus verschiedenen Gründen nicht beritten werden sollen oder vorübergehend gesperrt sind. Dafür wurde eigens eine Internetseite erstellt.

Auch Nichtmitglieder sollen informiert sein

So dürfen zum Beispiel die neu erstellten Bachufer der renaturierten Simmi in Gams in den kommenden Jahren nicht mit Pferden betreten werden, um die noch sensible Vegetation zu schützen.

Die neu erstellte Brücke hingegen darf auch mit Pferden überquert werden. Der Reitverein informiert seine Mitglieder über solche Gegebenheiten. «Wir müssen aber auch einen Weg finden, jene Reiter in der Umgebung zu erreichen, die dem Verein nicht angeschlossen sind», führt Böni weiter aus.

Ähnlich ist die Situation beim renaturierten Werdenberger Binnenkanal in Buchs. Der Trampelpfad am Bachlauf ist nicht für die Belastung durch Pferde ausgelegt. Der Reitverein Werdenberg hat von sich aus auf der Ostseite des Flusses ein Reitverbot aufgestellt, um auch Nichtmitglieder darauf aufmerksam zu machen. «Wir können nur gehört und berücksichtigt werden, wenn wir als Interessensgruppe auftreten und unsere Bedürfnisse und Vorschläge bei Strassenbauprojekten rechtzeitig platzieren», so Böni. Die bisher geführten Gespräche seien positiv verlaufen und die zuständigen Stellen begegneten uns offen und verständnisvoll, führt sie weiter aus. So war der Belag auf dem Wegabschnitt westlich des renaturierten Binnenkanals in Buchs mit grossen Steinen versehen, was sich für Reiter, Fahrradfahrer und vermutlich auch für Fussgänger als unangenehm erwies. Die Anpassung des Belages war eine unkomplizierte Angelegenheit. Auf einer Teststrecke durfte der Verein den neuen Belag prüfen und hat ihn für gut befunden. Somit konnte zum Erhalt und Ausbau des Reitwegnetzes – einem wichtigen Anliegen des Reitvereins Werdenberg – beigetragen werden.

Weitere Verantwortliche werden gesucht

Mit Angi Böni hat der Reitverein ein Mitglied gefunden, welches sich proaktiv für die Reitwege in den Gebieten Grabs und Gams einsetzt. Für die Werdenberger Gebiete Haag, Buchs, Räfis, Sevelen und Wartau werden noch Verantwortliche gesucht. «Grundsätzlich kann das jeder übernehmen, dem die Akzeptanz der Reiter und der Erhalt des Wegenetzes am Herzen liegen», sagt Angi Böni. Es sei natürlich sinnvoll, wenn diese Person im Zuständigkeitsgebiet lebt und/oder dort reitet und sich gerne über das Geschehen in der betreffenden Gemeinde informiert.

Jüngste Beispiele von Bodenversiegelung – also Asphaltierungen – zeigen, dass es hier noch Handlungsbedarf gibt. Der Reitverein Werdenberg schreibt auf der neu erstellten Internetseite, dass durch die Versiegelung die wichtigen Bodenfunktionen weitgehend verloren gehen.

Dies führt zum unmittelbaren Verlust des Bodens als Naturgut und Schadstofffilter, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungs- und Naturerlebnisraum für die Menschen – ob es sich nun um Reiter, Fussgänger oder andere Naturverbundene handelt.

Informationen über das Reitwegnetz in der Region Werdenberg auf: www.reitwege-werdenberg.jimdofree.com