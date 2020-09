Im Fokus des Sessionshöck der FDP Werdenberg standen die Spitalschliessungen und die finanziellen Hilfen bezüglich der Coronakrise Auf dem Büelsteihof in Oberschan fand kürzlich der Sessionshöck der FDP Werdenberg statt. Einige der rund 40 freisinnigen Kandidierenden für die Kommunalwahlen der Ortsparteien aus dem Werdenberg nutzen die Gelegenheit, am Sessionshöck Informationen aus erster Hand zu erhalten. 22.09.2020, 11.26 Uhr

FDP-Kandidierende der Ortsparteien aus dem Werdenberg, flankiert von den Kantonsräten Thomas Toldo und Christian Lippuner. Bild: PD

Am Sessionshöck der FDP Werdenberg in Oberschan wurde auf die vergangene Septembersession des Kantonsrats zurückgeblickt. Zudem durften die freisinnigen Mitglieder die Produkte vom Gastgeber Büelsteihof der Familie Gabathuler in Oberschan degustieren.