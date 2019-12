Ein Buchser singt mit Anna Känzig den Coop-Weihnachtssong Tobey Lucas reitet auf einer Erfolgswelle. Der gebürtige Buchser singt mit Anna Känzig in der Coop-Werbung. Hildegard Bickel 15.12.2019, 16.49 Uhr

Tobey Lucas und Anna Känzig behalten den Song im Repertoire. PD

Die Melodie ist sanft, schmeichelt sich unaufdringlich, aber doch konsequent in die Ohren. Kein Wunder, ist sie doch seit Ende November auf verschiedenen Kanälen in der ganzen Schweiz zu hören. «A Million Years» ist der Coop-Weihnachtssong und läuft im Fernsehen – oft zur besten Sendezeit zwischen Tagesschau und Meteo –, im Kino oder online. Eine grosse Chance für den 36-jährigen Tobey Lucas, seine Stimme und sein Können einem breiten Publikum zu präsentieren.

Ein Duett mit Mann und Frau war gefragt

Aufgewachsen ist der Sänger mit bürgerlichem Namen Lucas Tobias Zehnder in Buchs. Seit mehreren Jahren wohnt und arbeitet der studierte Psychologe in Zürich und widmet sich wann immer möglich seiner Leidenschaft, der Musik. Während den Aufnahmen zum geplanten Album mit Anna Känzig kam unverhofft die Anfrage, ob die beiden die Weihnachtsballade singen möchten. Sie setzten sich gegen eine Auswahl an Mitbewerbern durch, erschienen mit den Gitarren im Studio und waren begeistert vom Song, den der Schweizer Hitproduzent Georg Schlunegger komponiert hatte. Tobey Lucas freut sich darauf, den Titel bald live zu singen. «Er bleibt in unserem Repertoire, auch wenn Weihnachten vorbei ist.»

Ohne Casting zusammengefunden

Mit Anna Känzig macht er bereits seit acht Jahren Musik, obwohl er einst nur als Gitarrist aushalf. «Wir sind kein Produkt, das gecastet wurde», sagt er lachend. «Mittlerweile sind wir musikalisch zusammengewachsen, trotz eigener Projekte, die wir verfolgen.»

Auf dem gemeinsamen Debut-Album vereinen sie Songs im Country-Stil und der Singer-Songwriter Kultur. Das Album soll im August erscheinen.

www.tobeylucas.com