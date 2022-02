Buchs Theaterprovisorium: IG stellt sich hinter Buchser Pläne IG Kulturhalle Werdenberg und weitere Institutionen unterstützen die Bewerbung um Theaterprovisorium. Armando Bianco 08.02.2022, 05.00 Uhr

Die Regierung entscheidet demnächst, ob Buchs den Zuschlag bekommt: Blick in das Provisorium des Theaters St.Gallen.

Die Absicht des Buchser Stadtrates, das Theaterprovisorium des Theaters St.Gallen nach Buchs zu holen (der W&O berichtete), hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erregt. Bekanntlich hat sich die Buchser Behörde als eine von drei Städten im Kanton um die Übernahme des Gebäudes beworben, was Kosten von fünf bis sechs Millionen Franken mit sich ziehen würde. In der Kulturszene hat sich Unterstützung für das Vorhaben gebildet. Zu den Befürwortern gehören die Musikschule und der Krempel. In die Diskussion bringt sich nun auch die neu gegründete IG Kulturhalle Werdenberg, angeführt von Kuno Bont (Werdenberg) und Hansjürg Vorburger (Grabs), ein.

«Eine einmalige und nicht wiederkehrende Chance»

Die IG Kulturhaus Werdenberg sieht in der Möglichkeit, beim Bahnhof Buchs ein Kulturzentrum zu schaffen, «zusätzliche Impulse für Gesellschaft, Wertschöpfung, Zusammenleben und Freizeit zu schaffen», heisst es in einer Stellungnahme. Man betrachte das Angebot des Kantons als «eine einmalige und nicht wiederkehrende Gelegenheit». Die IG bezeichnet sich als eine lose, unabhängige und derzeit noch im Aufbau befindliche Gruppe von Menschen, Vereinen und Institutionen, die sich für Weiterentwicklung und Innovation im kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich einsetzen. Ganz bewusst nenne man sich IG Kulturhaus Werdenberg und nicht Kulturhaus Buchs. «Als Zeichen dafür, dass hier etwas für die ganze Region entstehen soll.

Auch die Musikschule Werdenberg steht hinter den Plänen des Buchser Stadtrates, weil «ein Kulturzentrum, welches für verschiedenste Anlässe verwendet werden kann, sicherlich eine Bereicherung für unsere ganze Region ist», hält Musikschulleiter Dennis Mungo fest.

Eine grosse Chance in dem Projekt sehen auch der Verein Krempel und die Genossenschaft Krempel. «Obwohl noch viele Fragen offen sind, sind wir der Meinung, dass das eine riesige Chance für uns sein könnte. Umso mehr, weil die Abklärungen zu anderen Optionen allesamt im Sand verlaufen sind», sagen André Hoppeler, Präsident Verein Krempel, und Michael Eberli, Präsident Genossenschaft Krempel. Der Krempel sucht bekanntlich aufgrund der Überbauungspläne auf dem Areal Neuhof nach einer neuen Heimat. Die beiden betonen weiter: «Keine Frage, fünf bis sechs Millionen Franken sind viel Geld. Verglichen mit den Kosten anderer Projekte, wie beispielsweise dem Kulturzentrum Verrucano, das den Melsern 35 Millionen wert war, ist es dennoch eine günstige Gelegenheit.» Sollte die Stadt den Zuschlag vom Kanton erhalten, könnte am 15.Mai über das Projekt an der Urne abgestimmt werden.