IG hält Mehrfachhalle in Sennwald für sinnvoll

turnhalle salez IG hält eine Mehrfachhalle in der Gemeinde Sennwald für sinnvoll Am 19. Juni stimmt Sennwald darüber ab, womit die in die Jahre gekommene Turnhalle Türggenau in Salez ersetzt werden soll. Jetzt kommentieren 07.03.2022, 21.15 Uhr

Die IG Mehrfachhalle schlägt vor, die Turnhalle in Richtung des roten Platzes zu einer Doppelturnhalle zu erweitern. Bild: PD

Die Interessengemeinschaft (IG) Mehrfachhalle Sennwald nahm den Vorschlag des Gemeinderates dankend an, sich an den Vorbereitungen für die Abstimmung vom 19. Juni zu beteiligen und ihrerseits ein Alternativangebot zur Einfachhalle des Gemeinderates vorzustellen. Dies schreibt die IG in einer Medienmitteilung.

Die IG wurde im Frühling 2020 von den Präsidenten mehrerer Sennwalder Sportvereine gegründet. Sie machten sich für eine genaue Bedarfsabklärung und für den Bau einer Mehrfachturnhalle anstelle der zu ersetzenden Einfachturnhalle beim Schulzentrum Türggenau in Salez stark (der W&O berichtete).

«Grössere Gruppen können aktuell nirgends trainieren»

Vergangene Woche kristallisierten sich an einer Sitzung der IG Mehrfachhalle zwei wichtige Punkte heraus, über welche die Mitglieder der IG die Bevöl­kerung als Entscheidungsgrundlage zur Abstimmung unbedingt informieren möchten. Punkt 1: Viele Einwohner der fünf Dörfer und das öffentliche Leben wollen und brauchen eine Mehrfachhalle – so die Aussage der IG. Ihre Bedarfsanalyse im Jahr 2020 ergab, dass viele Vereine bereits heute dringend eine Doppel- oder Dreifachhalle benötigen würden. Es muss allen bewusst sein, dass die bisherige Halle fast 40-jährig ist und die neue Halle wohl ebenso lange halten wird, schreibt die IG.

Nur mit einer Mehrfachhalle könnte beispielsweise in zwei Leistungs- oder Alterskategorien nebeneinander trainiert werden. Grössere Vereine wie der FC Haag oder befreundete Vereine, die Trainings miteinander organisieren, suchen nach zukunftsfähigen Lösungen. Grössere Gruppen können aktuell nirgends in der Gemeinde trainieren, so die IG. Für die Vereine sei es sehr schwierig, sich mit der aktuellen Infrastruktur weiterzuentwickeln. Auch für Sportanlässe, Feste, Ausstellungen oder Konzerte sei zumindest eine Doppelhalle für eine so grosse, wachsende und finanziell gut gestellte Gemeinde ein Muss. Eine Mehrfachhalle irgendwo in der Gemeinde Sennwald zu haben, sei eine wichtige und sinnvolle Ausgabe für die nächsten Jahrzehnte, was die meisten Nachbargemeinden erkannt und bereits umgesetzt haben.

IG verlangt nachhaltige Planung und Investition

Punkt 2: Mit einem Aufpreis von nur gerade zwei Millionen Franken auf eine Einfachhalle hat man bereits eine Doppelhalle und ist für die Zukunft viel besser aufgestellt, schreibt die IG in ihrer Mitteilung.

Die IG distanziert sich von teuren Bauten, welche den Steuerzahler mit 25 Millionen Franken belasten würde. Sie schreibt: «Wir haben Kenntnis von Dreifachhallen, die vor kurzem vollendet wurden, welche zwischen 10 und 15 Millionen kosteten. Wir setzen uns seit 2020 dafür ein, dass der Gemeinderat die richtige Dimensionierung der Mehrfachhalle zusammen mit den Vereinen erarbeitet.»

Die IG weist darauf hin, dass die bestehende Halle in Richtung roter Sportplatz «ganz einfach und kosteneffizient» verdoppelt werden könnte. «Die Kosten für zwei Wände und ein Einfachdach, die Versetzung des roten Platzes und etwas Zubehör würden laut Schätzung eines lokalen Baufachmannes weniger als zwei Millionen Franken betragen», heisst es in der Mitteilung. Eine Einfachhalle sei und bleibe zwar billiger, aber für die Vereine und das Dorfleben sei sie nicht annähernd so passend und wertvoll.

«Eine Doppel- oder Dreifachhalle ist für die Zukunft der Vereine und die Zukunft des Dorflebens den kleinen Aufpreis wert. Es ist eine nachhaltige Investition an idealer Lage inmitten der fünf Dörfer», ist die IG überzeugt.

IG will in jedem Dorf einen Infoanlass organisieren

Zum Startschuss dieser Abstimmungsphase übergab Rolf Berger das Präsidium der IG Mehrfachhalle dem Gründungspräsidenten Paul Koch. Die IG plant mehrere Informationsmöglichkeiten und wird voraussichtlich im Mai auch in jedem Dorf einen Informationsanlass anbieten.

Die Bedarfsanalyse, welche im August 2020 als Grundlagenmaterial dem Gemeinderat Sennwald übergeben wurde, kann im Internet heruntergeladen und studiert werden (Link unter www.wundo.ch).

Die IG bekennt sich zu Transparenz und bittet die Stimmbürger nachhaltig und zukunftsorientiert abzustimmen und eine kostengünstige, für die Gegenwart und Zukunft wichtige Mehrfachhalle zu unterstützen, heisst es in der Medienmitteilung abschliessend. (wo)

