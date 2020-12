Identitätsstiftendes Werk: Was der Band Werdenberg der Kunstdenkmäler-Buchreihe bietet und warum er überzeugt

Die Region Werdenberg ist Forschungsobjekt des 6. Bandes des Kantons St. Gallen. Das Erscheinungsdatum von Band 5 liegt bereits 50 Jahre zurück, seither ruhte das Projekt in unserem Kanton. Buchautorin Carolin Krumm war vorher in Deutschland tätig. «Ich hätte mir keinen besseren Einstieg in meine Arbeit in der Schweiz vorstellen können als im Werdenberg. Und dabei insbesondere in der einnehmend wunderbaren Kulturlandschaft der Gemeinde Wartau», sagt sie rückblickend. Ausnahmslos zu allen Objekten in Wartau erhielt sie Zutritt. Auch in den anderen Werdenberger Gemeinden wurde der Wissenschafterin, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, Türen und Archive geöffnet. Allein im Städtchen Werdenberg dauerte ihre «Feldarbeit» rund zwei Jahre. Nicht zuletzt auch dank ihrer positiven Erfahrungen im Werdenberg hat sich Carolin Krumm als Autorin für den Band Rheintal beworben. Und sie wurde erneut angestellt. (she)