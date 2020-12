Grabs «Ich wollte eigentlich kein solches Amt»: Ortsgemeindepräsident Hans Sturzenegger blickt auf bewegte Jahre zurück Heute geht die 36-jährige Ära von Hans Sturzenegger in der Ortsgemeinde Grabs zu Ende. Angefangen hat er in der GPK und wollte eigentlich nach zwölf Jahren aufhören. Doch es kam anders. Hanspeter Thurnherr 31.12.2020, 11.10 Uhr

36 Jahre stand Hans Sturzenegger im Dienst der Ortsgemeinde Grabs. PD

Hans Sturzeneggers Vater empfahl seinem Sohn: «Nimm nie ein politisches Amt an.» Doch liess er sich durch seinen Nachbarn, der im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde sass, überreden, für die GPK zu kandidieren. Zum Glück für die Ortsgemeinde, denn daraus wurde ein Engagement von 36 Jahren. Dabei wollte er nach zwölf Jahren als GPK-Mitglied bereits aufhören.

1997 wollte er eigentlich «nur »in den Verwaltungsrat

Da ein Sitz frei wurde und ein Landwirt aus dem Riet als Verwaltungsrat in die Ortsgemeinde gesucht wurde, liess sich Sturzenegger 1997 ins Gremium wählen. Er erinnert sich:

«Ich brachte von Anfang an meine Ideen ein. Damals stand in der Ortsgemeinde der Bau der Alpsennerei zur Debatte.»

«Doch noch bevor das Projekt zur Abstimmung kam, sagte Präsident Matthäus Lippuner zu mir, er kandidiere nicht mehr, ich könne jetzt Präsident werden – also kandidierte ich für das Amt», sagt Hans Sturzenegger.

Hans Sturzenegger bei einem offiziellen Anlass.

So erlebte der neue Präsident gleich in seinem ersten Amtsjahr 2001 eine denkwürdige Bürgerversammlung. «Der Bau der Alpsennerei war derart umstritten, dass drei Stimmen für den Antrag den Ausschlag gaben. Zum Glück wurde das Projekt zur Erfolgsgeschichte», freut sich Hans Sturzenegger. 2005 krempelte der Kanton St.Gallen die Waldorganisation um. Da gleichzeitig der Buchser Förster pensioniert wurde, dachten die drei Ortsgemeinden Grabs, Buchs und Sevelen das Projekt Grabus an. So entstand 2007 der grösste Forstbetrieb im Kanton, der heute noch als gutes Beispiel gilt.

Wald und Wild gaben immer wieder zu reden

Ein grosses Thema war auch «Wald und Wild». So liessen einst die drei Ortsgemeinden Grabs, Buchs und Sevelen die Schadensumme schätzen. Ergebnis: 180000 Franken. Die Ortsgemeinden zogen vor Gericht. Schliesslich konnten sie sich mit dem Kanton auf eine Entschädigungssumme einigen. 2010 plante die Ortsgemeinde ein Fernwärmenetz mittels Holzschnitzelheizung im Raum Marktplatz. Drei Tage vor der Abstimmung wurde bekannt, dass der Verein für Abfallentsorgung (VfA) ein eigenes Fernwärmenetz in der Region plant. Hans Sturzenegger erzählt:

«Die Ortsbürger stimmten unserem Projekt zu. Doch wurde es sinnvollerweise nicht mehr weiterverfolgt.»

2012 konnte die Ortsgemeinde Neuverhandlungen mit den Wildhauser Bergbahnen über Durchfahrtsrechte und Billett-Vergünstigungen erfolgreich abschliessen.

UV-Filter sollen die Lösung bringen

Rund zehn Jahre lang war im Rat die Alpwasserversorgung ein Sorgenkind. Zwar hatte man immer genug Wasser, aber die Qualität genügte nicht. 2018 konnte endlich mit der Sanierung von Reservoir und Quellfassungen im Gamperfin begonnen werden. Sturzenegger: «Wir sind aber noch nicht am Ziel. Organische Bestandteile verschmutzen immer wieder die Filter. Nun sollen UV-Filter die Lösung bringen.»

Hans Sturzenegger arbeitete unzählige Stunden für die Ortsgemeinde auch in seinem Büro zu Hause. Hanspeter Thurnherr

Die Digitalisierung brachte Veränderung mit sich

Lobende Worte findet er für die drei Schreiber in seiner Amtszeit: «Andreas Gasenzer war ein Schreiber der alten Schule und die Seele der Ortsgemeinde. Walter ‹Gälli› Eggenberger war der Modernisierer. Monika Eggenberger, die weibliche Perfektionistin, ist heute eine Art Geschäftsführerin. Ich hatte stets ein Urvertrauen in die Schreiber und auch in die Förster.»

Die eindrücklichsten Veränderungen in Sturzeneggers Amtszeit? Seine prompte Antwort:

«Die Digitalisierung – durch PC, E-Mail und Handys konnten die Sitzungen besser vorbereitet werden.»

Er ist stolz auf das gemeinsam Erreichte. Als Verfechter des Erhalts von Ortsgemeinden hofft er nun, dass sich auch künftig engagierte Verwaltungsratsmitglieder finden lassen. «Denn das wird immer schwieriger», schliesst er das Gespräch.