«Ich freue mich sehr darauf, dass in unseren Schulen wieder Kinder sind»: Am Montag startet in der W&O-Region der Schulalltag wieder Vermehrtes Putzen, Desinfektionsmittelspender und Plexiglaswände – der Schulalltag sieht in den Schulen der W&O-Region ab Montag etwas anders aus. Corinne Hanselmann 09.05.2020, 05.00 Uhr

Lehrer der Gamser Schulen wurden mit Desinfektionsmittel ausgerüstet. Wer will, kann eine Plexiglaswand nutzen. Bild: Corinne Hanselmann

Ab Montag drücken Schülerinnen und Schüler wieder die Schulbank – zumindest zeitweise. Seit Bund und Kanton bekanntgegeben haben, dass die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert und der Betrieb an den obligatorischen Schulen ab 11. Mai wieder aufgenommen wird, geht es in den Schulen der W&O-Region rund.

Für die kommenden vier Wochen musste der Schulbetrieb neu organisiert werden, wie der Gamser Schulratspräsident Matthias Wettstein gegenüber dem W&O sagt:

«Zusammen mit den Schulleitungen organisierten wir den Präsenzunterricht in Halbklassen gemäss den Vorgaben, Weisungen und Hinweisen des Kantons.»

Einteilen, Eltern informieren und Schutzmaterial beschaffen. In Gams werden ab Montag die grossen Kindergartenkinder jeweils am Vormittag, die kleinen Kindergartenkinder nachmittags den Kindergarten besuchen. Am Mittwoch haben alle Kindergärtler frei.

Eine gewisse Regelmässigkeit

«Auf der Primar- und Oberstufe werden zwei Gruppen gebildet, welche tageweise am Unterricht teilnehmen», erklärt Wettstein das Gamser System. «Das bedeutet, dass in der 1. und 3. Woche Gruppe A am Montag, Mittwoch und Freitag den Unterricht besucht, Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. In der 2. und 4. Woche werden die Wochentage getauscht.» So entstehe eine gewisse Regelmässigkeit beim Wiederbeginn der Schule. In den Gamser Schulzimmern tummeln sich in den kommenden Wochen somit nur zwischen sechs und zwölf Kindern.

Die Klassenlehrpersonen erstellten Stundenpläne für den Unterricht in Halbklassen, machten die Zuteilung der Schüler in Halbklassengruppen und kommunizierten dies den Eltern.

Offene Türen und Händewaschen

Doch nicht nur die Organisation des Halbklassenunterrichts gab zu tun: Die Schulen mussten auch besondere Schutzmassnahmen treffen, Vorkehrungen wie Stellwände aus Plexiglas sowie Schutzmittel wie Masken, Gesichtsschilder und Desinfektionsmittel beschaffen.

Ab Montag stehen die Eingangstüren beim Schulhaus Widem ausnahmsweise weit offen, wenn die Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen. So ist ein kontaktloser Eintritt möglich, ohne dass jedes Kind den Türgriff anfassen muss.

Der Gamser Schulratspräsident Matthias Wettstein. Bild: pd

Stellwände mit Zetteln informieren direkt bei der Eingangstüre über richtiges Händewaschen und sonstige Coronaregeln. Lehrer sind zudem dazu angehalten, beim Betreten des Schulhauses die Hände zu desinfizieren. Kurz vor dem Schulstart am kommenden Montag sagt der Gamser Schulratspräsident Matthias Wettstein:

«Basierend auf dem Schutzkonzept des Bundes tun wir unser Möglichstes, um für alle Schülerinnen und Schüler sowie für die Mitarbeitenden der Schule einen sicheren Schul- und Arbeitsplatz zu gewährleisten.»

«Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt, bei dem Oberflächen, Lichtschalter, Fenstergriffe und Türfallen, Treppengeländer sowie WC-Infrastruktur und Waschbecken in regelmässigen Abständen mehrmals täglich gereinigt werden. Alle Mitarbeitenden werden ausserdem mit Desinfektionsmittel ausgestattet.»

Hauswarte bauten Plexiglaswände

Der Blick in einige Schulzimmer zeigt: Auf manchen Lehrerpulten steht nebst Schreibzeug und einer Flasche Desinfektionsmittel auch eine Plexiglaswand, wie man sie mittlerweile aus Verkaufsläden kennt. Die Gamser Hauswarte haben in den vergangenen Wochen solche Wände aus Plexiglas und Holzklötzen gebaut. «Auf Wunsch können die Lehrpersonen Schutzausrüstung beziehen», sagt der Schulratspräsident.

Gerade für Einzeltherapien oder Fächer wie Handarbeit/Hauswirtschaft machten die Lehrkräfte von diesem Angebot gerne Gebrauch. Auch Masken und Gesichtsschilder können sie nutzen.

Die Trennwand zwischen dem Kirchgemeinderaum «Oase» und einem nebenliegenden Zimmer wurde entfernt. Im grossen Raum sind mit viel Abstand einzelne Tische aufgestellt, um Teambesprechungen mit Abstand zueinander zu ermöglichen.

Ein grosser Raum wurde extra für Teambesprechungen eingerichtet. Bild: Corinne Hanselmann

Technik ist nicht überall auf dem gleichen Stand

Seit Mitte März haben die Gamser Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet. «Der plötzliche Wechsel zum Fernunterricht hat den Umständen entsprechend insgesamt gut funktioniert. Die Kommunikation mit den Eltern konnte gewährleistet und die Aufgaben und Aufträge den Schülerinnen und Schülern übermittelt werden», blickt Matthias Wettstein auf die Homeschooling-Wochen zurück.

«Es zeigte sich aber, dass die technische Infrastruktur nicht bei allen Eltern auf dem gleichen Stand ist, weshalb teilweise verschiedene Kommunikationskanäle wie beispielsweise Teams von Office 365, E-Mail oder auch Papierdossiers für das Vermitteln der Aufgaben eingesetzt werden mussten», so Wettstein.

«Erfreulicherweise konnten die zum Teil neuen Kommunikationskanäle in relativ kurzer Zeit aufgebaut werden.»

Lehrer sollen beim Eintreten ins Gamser Schulhaus Widem die Hände desinfizieren. Bild: Corinne Hanselmann

Corona-bedingt mussten verschiedene Lager, Schulreisen und das Theater der 3. Oberstufe abgesagt werden. Einzelne solcher in jedem Schuljahr eingeplanten Schulanlässe könnten allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Ein Schritt in Richtung Normalität

Auf die Frage, ob er sich auf den Schulstart freut, sagt der Schulratspräsident: «Es ist sehr erfreulich, dass die Ansteckungen stark rückläufig sind und der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden kann. Es ist ein Schritt in Richtung Normalität.»

«Ich freue mich sehr darauf, dass in unseren Schulen wieder Kinder sind und Leben in die Schulen einzieht.»