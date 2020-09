«Ich bin enttäuscht, dass ich nicht besser abgeschnitten habe»: Roland Kohler tritt schweren Herzens nicht mehr zum zweiten Wahlgang in Wartau an Roland Kohler tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang für das Amt als Gemeindepräsident von Wartau an. Zurzeit verbleibt Andreas Bernold als einziger Kandidat. Katharina Rutz 29.09.2020, 05.00 Uhr

Rathaus Wartau Azmoos Bild: Heini Schwendener

«Ich konnte nur knapp einen Drittel der gültigen Stimmen auf mich verbuchen, was für mich ganz klar zu wenig ist», analysiert Roland Kohler nach dem 1. Wahlgang für das Amt als Gemeindepräsident von Wartau. Erwartet hätte er 40 Prozent der gültigen Stimmen auf seinen Namen. «Dieses Ziel habe ich mit 600 Stimmen anstelle von 707 ganz klar verpasst. Auch mit einer Stimmendifferenz von 247 auf Andreas Bernold bin ich deutlich ausserhalb meiner Zielsetzung, weshalb ich schweren Herzens auf einen zweiten Wahlgang verzichten werde», bedauert Roland Kohler.

Nachdem auch Martin Graf verzichtet hat, bleibt aktuell nur noch Andreas Bernold als Kandidat übrig.

Roland Kohler, FDP, verzichtet auf den 2. Wahlgang. Bild: PD

Roland Kohler interpretiert den Ausgang der Wahl als Wunsch nach Kontinuität. Der Grossteil der Wartauer Bevölkerung wolle offensichtlich keine grossen Veränderungen. Dies entspreche den Tendenzen in schwierigen Zeiten, sagt er. Vom klaren Ergebnis sei er überrascht:

«Ich bin auch enttäuscht darüber, dass ich persönlich trotz vieler positiver Rückmeldungen nicht besser abgeschnitten habe.»

Roland Kohler hofft auf das Verständnis der ehemaligen Findungskommission und bedauert es, seine 600 Wählerinnen und Wähler zu enttäuschen. Ausserdem bedankt er sich bei seinen Unterstützern, insbesondere bei der SVP und der SP von Wartau.

SVP und SP hätten Kohler weiterhin unterstützt

Die beiden Parteien SVP und SP von Wartau hätten ihren Kandidaten auch für einen zweiten Wahlgang portiert. Das sagen sowohl Bruno Willi von der SP als auch der SVP-Wahlleiter Hans Ruosch gegenüber dem «Werdenberger & Obertoggenburger».

Dass die SVP nach Kohlers Verzicht nun einen Sprengkandidaten stellen wird, das schliesst Hans Ruosch aus.

Weniger kategorisch antwortet in dieser Frage Bruno Willi. Dem Verzicht von Roland Kohler bringt er Verständnis entgegen, auch wenn die SP ihn allenfalls auch mit neuer Strategie weiterhin unterstützt hätte. Die Situation will die SP nun neu beurteilen. Einen Sprengkandidaten möchte er «nicht ausschliessen».

Bruno Seifert zeigt Interesse am Amt als Gemeindepräsident

Im Vorfeld der Wahlen war der am Sonntag ausgezeichnet wiedergewählte Schulratspräsident Bruno Seifert bereits einmal als solcher Sprengkandidat im Gespräch, unter anderem in den sozialen Medien. Er befand sich gestern auf dem Weg in die Ferien. Deshalb könne er hierzu nicht abschliessend Stellung nehmen. Allerdings macht er auch keinen Hehl daraus, dass ihn das Amt des Gemeindepräsidenten durchaus interessieren würde. «Für mich stellt sich die Frage, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Auch die Schule könnte von etwas Kontinuität profitieren», sagt Bruno Seifert.

Bleibt Andreas Bernold der einzige Kandidat, der bis zum 5. Oktober seine Kandidatur erneut offiziell einreicht, wird es am 29. November zur stillen Wahl für das Gemeindepräsidentenamt von Wartau kommen.