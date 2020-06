«Ich bin der Katalysator und bringe Dinge in Gang»: Der Buchser Künstler Bernhard Keller ist ein Tüftler und brütet gerne tagelang über mögliche Lösungen für seine Kunstwerke

• 1985–1998 entstanden Bilder in Öl, Mischtechnik, Kreide, Holzschnitte, Comics und Collagen.

• Seit 1992 Ausstellungen und Kunstaktionen.

• 1998–2001 Steinbildhauerlehre in Hochdorf Luzern. Tägliche Arbeitsbucheinträge, Skizzen Bleistift- und Farbstift-Zeichnungen, Werke in Gips und Stein.

• 2001–2011 stand der Broterwerb im Vordergrund als Lehrer in Mutten, Landquart, Mels und Buchs SG, Komposition von diversen Mundartsongs.

• Seit dem Jahr 2011: Gründung der Bildhauerwerkstatt in Buchs. Arbeit als Fachlehrer für Bildnerisches und Technisches Gestalten an der Oberstufe Buchs. Teilnahme an diversen Ausstellungen und Wettbewerben, Arbeiten im öffentlichen Raum, Durchfüh- rung von Kunstaktionen und Kunstfesten.

• Seit dem Jahr 2012 nehmen offene, partizipative Kunstwerke und Kunstaktionen einen grossen Teil des künstlerischen Schaffens ein. (ew)