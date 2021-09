Agility-Schweizer-Meisterin: Lia Good und Lilo siegen im Small

Hundesport Im Final die Beste: Lia Good von Team Training Sennwald ist Schweizer Meisterin Acht Agility-Sportler mit zehn Hunden von Team Training Sennwald nahmen an den Schweizer Meisterschaften in Fräschels teil. Sieben Paare starteten im Final - eines davon setzte sich an die Ranglistenspitze. 07.09.2021, 14.53 Uhr

Schweizer Meisterin: Lia Good mit Lilo. Beat Habermacher

Ob Mischling oder Rassehunde, ob klein oder gross: Vertreter aller Klassen reisten am Wochenende nach Fräschels und kämpften um die nationalen Titel. In der Agilityhalle waren 300 Teilnehmer am Start. Die Teams der Hundeschule Team Training Sennwald haben sich in diesem Jahr wieder sehr gut vorbereitet und gaben ihr Bestes.

Sieben Sennwalder erreichten den Final

Das Sennwalder Team vertraten dieses Jahr: Bettina Fezzi mit Bliss, Nicole Good mit Benji, Alexandra Forestier mit Luna, Marianne Mattle mit Chip und Doolin sowie die Routiniers Tanja Fähndrich mit Phoenix und Lycan, Stefan Mattle mit Boon, Lia Good mit Lilo und Sandra Loosli mit Lane, die 2018 und 2019 Schweizer Meisterin wurde sowie 2020 Platz zwei belegte.

Der Parcours war sehr anspruchsvoll und stellte die Paare vor sportliche Herausforderungen. Dennoch konnten sich gleich sieben Sennwalder für den Final qualifizieren und lieferten sich dort mit der Konkurrenz ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Kategorie Large reichte die Leistung jedoch nicht zu einer Medaille: Rang sechs für Tanja Fähndrich mit Lycan, Platz sieben für Stefan Mattle mit Boon. Dafür klappte es in der Kategorie der kleinsten Hunde: Die 15-jährige Lia Good sicherte sich in der Sparte Small mit ihrer Sheltiehündin Lilo den Schweizer-Meister-Titel. (pd)