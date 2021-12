Liechtenstein Chihuaha für Snow-Challenge missbraucht Eine Frau warf eine Hündin in ein Schneefeld – aus Spass. Und sie wollte das Ferientier nicht mehr zurückgeben. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 20.12.2021, 13.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach den Ferien wollte die Frau die Chihuahua-Hündin nicht mehr an ihre Besitzerin zurückgeben. Erst Monate später und im Beisein der Polizei kam es zu einer Übergabe. Symbolbild: Manuela Matt

Wahrscheinlich hätte sie am meisten Aufschluss in dem ganzen Wirrwarr geben können: die elfjährige Chihuahua-Hundedame. Denn um sie ging es in der rund dreistündigen Verhandlung, die am Freitag kurz vor Mittag wiederum vertagt wurde. Ursprünglich hatte der Richter zwei Stunden zur Klärung des Falls eingerechnet. Doch dieser entpuppte sich als ziemlich verworren und komplex.

Treffen für die Übergabe des Hundes verhindert

Juli 2020: Die Besitzerin der Hundedame möchte gemeinsam mit ihrer Tochter in die Ferien verreisen. Normalerweise sorgt in der Ferienzeit ein Verwandter in Deutschland für die Hündin. Weil sich die Hundebesitzerin zu jener Zeit einen Bänderriss zugezogen hatte, konnte sie den Vierbeiner nicht zu seinem Feriendomizil fahren und wich stattdessen auf eine Frau aus, die sie flüchtig kannte. «Weil diese den Hund immer so vergöttert hatte, dachte ich, er sei bei ihr gut aufgehoben», erzählte die Besitzerin dem Richter. Und diese nahm den Vierbeiner auch gerne bei sich auf.

So gerne, dass sie ihn nach einer Woche gar nicht mehr zurückgeben wollte. «Erst meinte sie, ich solle meinen Bänderriss richtig auskurieren, später hatte sie Ausreden, um Treffen für die Übergabe des Hundes zu verhindern, und irgendwann nahm sie das Telefon gar nicht mehr ab», schilderte die Hundebesitzerin.

«So ein Quatsch», behauptete die in Liechtenstein wohnhafte Frau, die den Chihuahua ferienhalber bei sich aufgenommen hatte. Es stimme, dass sie den Hund behalten habe.

«Weil ihn mir die Besitzerin im Beisein ihrer Tochter verkauft hatte.»

125 Euro habe sie bei einem Treffen im November für das Tier bezahlt.

Zu diesem Treffen kam es tatsächlich, nachdem sie die Besitzerin und ihre Tochter mehrmals vertröstet haben soll. An einem Freitag hätte die Geschichte dann endlich ihr Ende nehmen sollen: Mutter und Tochter fuhren von Österreich nach Liechtenstein, um wie vereinbart endlich ihren Vierbeiner abzuholen. Schliesslich weilte dieser nun fast schon seit vier Monaten in den «Ferien».

Frau tauchte ohne Hund am Treffpunkt auf

Wie abgemacht fuhren sie zu jenem vereinbarten Ort, wo die Frau mit dem Chihuahua hätte aufkreuzen sollen. Sie war auch da – allerdings ohne Hund. Es kam zu einem Gespräch, welches beide Parteien komplett unterschiedlich schilderten: Die Frau, die das Tier hätte mitbringen sollen, erklärte Mutter und Tochter, dass sie mit der Hündin schon mehrmals beim Tierarzt war. Zum einen habe sie total verkrümmte Krallen gehabt, die dringend geschnitten werden mussten. Zum anderen hätte das Tier so schlechte Zähne gehabt, dass gleich 14 davon gezogen werden mussten. Weil sie diese Tierarztkosten bereits beglichen habe, schlug sie nach eigenen Angaben Mutter und Tochter vor, ihnen noch 120 Euro zu geben, um die Hündin behalten zu können. «Beide willigten ein», behauptete die Frau.

Weder die Mutter noch die Tochter wollen von diesem angeblichen Verkauf etwas wissen. Zwar fand die Tochter das Geld in ihrer Tasche, aber erst zu Hause. Wie es dazu kam, wisse sie nicht. Allerdings sei sie gesundheitlich angeschlagen, so die rund 20-Jährige. Immer wenn sie unter Stress stehe, schwelle eine Beule an ihrem Kopf an, ihr werde schwindlig und sie verliere das Erinnerungsvermögen, erklärte sie.

Fest steht, dass Mutter und Tochter zwar mit Geld, aber ohne Hund wieder nach Hause gefahren sind. In der Verzweiflung hätten sie einen Rechtsanwalt gefragt, wie sie vorgehen könnten. «Dieser meinte, solange es dem Hund gut gehe, sollen wir ihn der Frau überlassen», so die eigentliche Hundebesitzerin. Alles andere gebe nur eine blödsinnige Streiterei. «Eigentlich war ich damit gar nicht einverstanden», sagte die Tochter. Aber sie habe es dem Frieden zuliebe hingenommen.

Fast wäre dies das Ende der Geschichte um die Obhut des Tieres gewesen. Wäre nicht Anfang dieses Jahres ein Video aufgetaucht mit einer ziemlich fiesen «Snow-Challenge», bei welcher sich die «neue» Besitzerin mit der Chihuahua-Dame einen «Spass» erlaubte: Bei einem Spaziergang warf sie das 1200 Gramm leichte Tier gleich drei Mal in ein knietiefes Schneefeld und filmte den Hund, wie er sich trotz wilder Strampelei nicht befreien konnte.

Filmreife Übergabe im Beisein der Polizei

Mutter und Tochter wurden auf dieses Video aufmerksam und beschlossen: Der Kampf um die Hündin geht weiter. Schliesslich ertappten die beiden die Frau Tage später bei einem Spaziergang und riefen sogleich die Polizei auf den Platz. Die Beamten entschieden: Die Frau muss den Hund augenblicklich zurückgeben, als Entschädigung für Futter und weitere Kosten soll sie 600 Euro erhalten.

«Meine Mutter eilte zum nächsten Geldautomaten, und wir bezahlten das hohe Lösegeld, ohne mit der Wimper zu zucken.»

Hauptsache, sie hätten endlich wieder ihre Hündin in die Arme schliessen können.

Ganz reibungslos verlief diese «Übergabe» jedoch nicht: In der Hitze des Gefechts soll die Tochter die angeblich unrechtmässige Hundebesitzerin geschubst haben. So stark, dass sie sich noch heute in Physiotherapie befinde, wie die Frau sagt. Den Hund hat sie nicht mehr, dafür eine Strafanzeige. Sie muss sich wegen Tierquälerei verantworten wegen dieses Videos der Snow-Challenge. Weil sie den Hund über Monate nicht mehr rausrückte, wurde sie zusätzlich wegen Veruntreuung angeklagt.

Die Verhandlung wurde schliesslich auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Richter wird sich im Rahmen einer fortgesetzten Verhandlung unter anderem noch weitere Zeugen anhören.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen