Verletzte Wildtiere: Hundeführer Werner Weber rückt mit Cara aus

Werdenberg Ein eingespieltes Team: Warum Werner Weber und seine Schweisshündin Cara bei jeder Witterung verletzte Wildtiere aufspüren Wird irgendwo in der Region ein Wildtier angefahren oder angeschossen und flüchtet danach, wird dies ein Fall für den Schweisshundeführer Werner Weber aus Azmoos.

Heidy Beyeler 07.08.2021, 05.00 Uhr

Werner Weber bildet mit seiner Schweisshündin Cara ein gutes Team. PD

Der Schweisshund ist ein zuverlässiger Hund für die Suche von verletzten Wildtieren. Seine Arbeit verrichtet er als Spezialist im Team mit seinem Führer, nachdem er eine strenge Ausbildung genossen hat und sich regelmässig Trainings und Prüfungen unterzieht. Das eingespielte Team übernimmt die Nachsuche bei verletzten Wildtieren.

Hundeführer mit Hund gehen nach einem Unfall anhand einer Meldung der Polizei oder Jägerschaft auf Spurensuche, um betroffene Wildtiere von langem Leiden zu bewahren.

48 Nachsuchgespanne im ganzen Kanton

Werner Weber, Azmoos, Obmann Jagdrevier Gonzen, Werdenberger Jägervereinigung, bildet zusammen mit seinem Bayerischem Gebirgsschweisshund Cara ein Nachsuchengespann. Der Wartauer ist passionierter Schweisshundeführer mit über 15-jähriger Erfahrung. «Das Team Werner Weber und Cara ist im Werdenberg bekannt für erfolgreiche Nachsuchen», versichert der Grabser Markus P. Stähli von der Redaktion Jagd&Natur.

Die Werdenberger Jägervereinigung besteht aus 14 Jagdrevieren respektive Jagdgesellschaften mit insgesamt über 100 Pächtern. Dem kantonalen Jagdverband «Revierjagd» sind fünf Regionalsektionen angeschlossen, auf deren Internetseiten sich aktuell 48 geprüfte Nachsuchegespanne zur Verfügung stellen.

Die Jagdzeit 2020 wurde im Kanton St. Gallen im Dezember beendet. Damit ruht die Arbeit der Schweisshunde aber nicht. Während der Winterzeit kommt es bei Schnee und Eis vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Wildtieren. Aber auch das ganze Jahr hindurch kommt es immer wieder zu Kollisionen mit Wild. Im Frühjahr, wenn die Tiere auf Partnersuche sind oder der Nachwuchs anfängt die Umgebung zu erkunden, lauert auf der Strasse Gefahr.

Im Einsatz nach Wildtierunfällen

Verkehrsunfälle mit Wildtieren passieren häufig im Herbst bei Dämmerung und Nebel. Verkehrsteilnehmer lassen oft ausser Acht (trotz entsprechender Signalisationen), dass es auch für sie eine Gefahr bedeuten kann, wenn das Wild bei schlechter Sicht Hauptstrassen, Verbindungsstrassen oder Autobahnen überquert.

Marco Eicher, Hundeobmann Revierjagd SG, stellt aus eigener Erfahrung fest, dass Schweisshunde-Teams immer häufiger ausrücken müssen, um Wildtiere im Bereich von Strassen von ihrem Leiden zu retten. Die Ereignisse durch Kollisionen von Fahrzeugen würden sich deutlich unterscheiden gegenüber jagdlichen Ursachen.

Hund und Menschen bilden ein Team

Werner Weber findet mit Hilfe seiner Cara viele verletzte Wildtiere, die von ihrem Leiden erlöst werden können. Er sagt:

«Auf Cara kann ich mich verlassen. Vertrauen zum Hund ist das A und O.»

Ein Hundeführer muss klar bei der Sache bleiben, um jede Bewegung des Hundes richtig lesen und interpretieren zu können. «Meine Cara ist ein absolut zuverlässiger Hund», sagt Weber und freut sich, «so gelingt es eben, im Interesse eines verletzten Tieres die Nachsuche erfolgreich abschliessen zu können.» Bei besonders erschwerten oder langen Nachsuchen könne es jedoch auch vorkommen, dass sich der Hundeführer der Grenzen seines Gespanns bewusst sein und gegebenenfalls Unterstützung durch ein weiteres Team anfordern müsse.

Für den leidenschaftlichen Schweisshundeführer ist die Zusammenarbeit mit seinem Hund eine echte Herausforderung, denn sie muss oft unter schwierigen Verhältnissen und bei Stresssituationen funktionieren muss.

Einsatzbereitschaft rund um die Uhr

Das bestätigt Hundeobmann Eicher. Konditionelle Anforderung durch Wetter und Topografie sowie Einsatzbereitschaft am Einsatzort rund um die Uhr gehören dazu. Dabei ist auch Geduld gefragt, vor allem bei Verkehrsunfällen, wenn durch Beteiligte und Passanten Unruhe aufkommt.



Wenn ein Jäger Hilfe anfordert, weil er ein verletztes Wildtier nicht findet, dann wendet Weber eine besondere Vorgehensweise an: «In solchen Situationen werde ich eine angemessene Zeit warten, bis ich mit Cara die Arbeit aufnehme. Es kann durchaus sein, dass das Wild noch lebt aber verletzt ist. Wir Jäger sagen dazu, das Tier ist krank. In diesem Fall ist es besser zuzuwarten, um zu vermeiden, dass das Tier vom sogenannten Wundbett aufsteht und uns sich dadurch die Nachsuche unnötig verlängert oder im schlimmsten Fall nicht mit Erfolg zu Ende geführt werden kann.» Das darf, wenn immer möglich, nicht passieren.



Die gegebenen Spuren richtig lesen

Anhand der vor Ort vorgefundenen sogenannten Pirschzeichen (Haare, Blut, Knochensplitter, Hufabdrücke etc.) macht sich der Schweisshundeführer einen Überblick über die mögliche Verletzung und entsprechend die zu erwartende Nachsuche, wie etwa kurze Totsuche oder längere Fluchtstrecke. Der geeignete Zeitpunkt für die Arbeitsaufnahme ergibt sich also aus der vor Ort angetroffenen Situation.

Werner Weber betont: «Nach dem Winter wird im Frühjahr mit den Hunden wieder intensiv trainiert und im Sommer geprüft, um sie fit zu halten.» Selbstverständlich gibt es auch für den Hund ruhigere Zeiten. Man könnte es Freizeit nennen.

«Ich nutze diese Zeit mit Spaziergängen mit meinem Hund. Ich nehme Cara überall mit wo es möglich ist.»

Auf diese Weise geniesst Cara das Leben nicht nur als Schweisshundespezialistin. Cara kennt das Ritual in der Familie genauso wie jenes am Arbeitsplatz: Wenn es an die Arbeit geht weiss Cara genau, dass es entweder zum Training oder zur Nachsuche geht, weil Weber seinen Rucksack mit der notwendigen Ausrüstung für die Arbeit mitnimmt.

Abschliessend sagt Werner Weber: «Wenn ich mit meinem Hund eine erfolgreiche Nachsuche abschliessen kann, ist meine Freude gross. Das bedeutet mir mehr, als wenn ich ein Tier für mich geschossen habe. Ich und mein Hund sind ein gut eingespieltes Team.»