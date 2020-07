Huldrych Zwingli - in Wildhaus auf den Spuren einer prägenden Figur In Wildhaus kann man beim Besuch des Geburtshauses von Reformator Huldrych Zwingli tief in die Vergangenheit eintauchen. Er wuchs mit einer grossen Schar Geschwister in dem um zirka 1450 erbauten Tätschhaus auf, heute eines der ältesten erhaltenen Bauernhäuser des Landes. Armando Bianco 08.07.2020, 10.26 Uhr

Das im 15. Jahrhundert erbaute Geburtshaus von Huldrych Zwingli in Wildhaus-Lisighaus. PD

Die oberste Toggenburger Gemeinde ist alleweil einen Ausflug wert. Meistens zieht es Touristen oder Wanderer in die wunderschöne Bergwelt zwischen Schafberg und Chäserrugg. Doch auch im Dorf selbst lohnt es sich, nach spannenden Sachen Ausschau zu halten, etwa dem Zwingli-Geburtshaus. Reformator Huldrych Zwingli, Sohn von Ulrich Zwingli und Margaretha Meili, wurde am 1. Januar 1484 in Wildhaus-Lisighaus geboren.



In der beschaulichen Obertoggenburger Gemeinde hat er seine ersten Lebensjahre verbracht und als Priester auch seine erste Messe gefeiert. Er wuchs mit einer grossen Schar Geschwister in dem um zirka 1450 erbauten Tätschhaus auf, heute eines der ältesten erhaltenen Bauernhäuser des Landes. Wann und von wem das Haus gebaut wurde, ist nicht überliefert.

Die Schriften der Reformation in uralten Büchern. Armando Bianco

Hintergrundwissen und Multimedia-Tour

Der Holzstrickbau mit einem sehr flachen Dach fällt auch heute noch auf, direkt am Strassenrand bei der engen Kurve an der Verzweigung Richtung Schwendi beziehungsweise Munzenriet. Das Geburtshaus und der Zwinglibrunnen am Standort der hauseigenen Quelle erinnern an den berühmten Wildhauser Bürger. Umfassende Literatur zum Thema Reformation mit Schwerpunkt Zwingli ist auch in der Bibliothek zu finden, welche dem Geburtshaus angegliedert ist.



Dass Zwinglis Geburtsort auch heute noch den Willen zur Reformation in sich trägt, zeigen auch eigens für Android und iOS entwickelte Apps. Das kostenlose Programm führt die Nutzer auf multimedialen Wanderwegen durch die Geburtsstätte des Reformators. Das Aufwachsen und Wirken wird im Zwinglihaus sympathisch und mit viel Hintergrundwissen vermittelt.



Erlebbar gemacht: Interessierte Besucher. Armando Bianco

Im Hausinneren lassen sich zahlreiche bemerkenswerte Details entdecken, die spätgotische geschnitzte Balkendecke in der Stube, (die gleichzeitig auch als Amtsstube benutzt wurde), die offene Feuerstelle in der Küche oder ein original Opferstock aus dem Grossmünster Zürich. Das Zwinglihaus gehört heute der Evangelischen Landeskirche des Kantons St. Gallen, die es für Gäste aus aller Welt offenhält.



Mobiliar mit Leihgaben aus dem Landesmuseum



Das Zwinglihaus ist ein sogenanntes Dreiraumhaus mit Wohnküche mit Nebenraum, Stube und einem Flur, an dessen Stelle später eine Nebenstube eingebaut wurde. Im oberen Geschoss liegen zwei Schlafkammern, die durch eine aus der Barockzeit stammende Treppe erreicht werden. Der kleine Keller wurde vermutlich später eingebaut.

Schreibstube im Zwinglihaus in Wildhaus Sabine Camedda

Das Gebäude entspricht nur noch teilweise dem ursprünglichen Bau aus dem 15. Jahrhundert; bereits vor 1810 wurden starke bauliche Eingriffe vorgenommen, die das äussere und innere Aussehen stark veränderten. Den Ausschlag dafür gab vermutlich der Wunsch nach einer besseren Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes und einer besseren Heizung. Das Mobiliar besteht zum grössten Teil aus Leihgaben des Schweizerischen Landesmuseums und Kopien. Die alten Hausgeräte aus Kupfer, Steingut und Holz stammen teilweise aus der Region. Aus der Schulhauszeit hat sich eine Schulbank mit Schreibpult erhalten.



Das Geburtshaus von Huldrych Zwingli ist noch bis Oktober jeweils von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Es dürfen zurzeit nur vier Personen auf einmal eingelassen werden. (Ausnahmen Familien).