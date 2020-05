In Werdenberger Wäldern wächst mehr Holz, als genutzt wird – das könnte katastrophale Folgen haben Werdenberger Wälder hätten mehr Energieholz «an Lager», als derzeit genutzt wird. Forstbetriebe wünschen sich mehr Holzschnitzelheizungen in der Region. Kurze Transportwege vom Wald bis zur Heizung und eine grosse Wertschöpfung vor Ort wären die grossen Vorteile. Corinne Hanselmann 04.05.2020, 16.47 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Holz ist eine wertvolle Ressource, die direkt vor der Haustüre wächst, aber zu wenig genutzt wird. Corinne Hanselmann

Mehr als die Hälfte der rund 4000 Kubikmeter Holz, welche die Forstarbeiter im Wartauer Wald jährlich schlagen, werden als Energieholz verwertet. Sie werden als Scheiter oder als Schnitzel verbrannt.

«Die Holzenergie ist im Moment der Motor der Waldbewirtschaftung.»

Das sagt der Wartauer Revierförster Ernst Vetsch. Er ist Betriebsleiter des Forstbetriebs der Ortsgemeinde Wartau. Zudem führt er die Geschäftsstelle von Holzenergie Werdenberg-Rheintal.

«Ohne den Absatz der Energieholzsortimente würde deutlich weniger Holz genutzt und der Wald weniger gepflegt werden.»

Der Export von Stammholz nach Italien und Österreich stehe momentan praktisch still, auch aufgrund der Coronakrise.

Ernst Vetsch, Revierförster von Wartau. Alexandra Gächter

Auch die Forstgemeinschaft Sennwald verkauft mehr als die Hälfte ihres Holzes zur Energiegewinnung.

«Nutzholz ist derzeit einfach nicht gefragt. Aufgrund der starken Stürme in den letzten Jahren hat es zuviel Holz auf dem Markt.»

Thomas Wohlwend, FOG-Sennwald-Präsident. PD

Das sagt Thomas Wohlwend, Präsident der Forstgemeinschaft (FOG) Sennwald und Verwaltungsratspräsident der WHE Wald Holz Energie AG. Letztere wurde 2011 von der FOG Sennwald, der Rheintalforst AG und Holzmarkt Ostschweiz gegründet, um gemeinsam Holzschnitzel zu produzieren und zu vermarkten.

Die Menge, welche die WHE AG jährlich absetzt, ist in diesen neun Jahren nur ganz leicht gestiegen. Zwar gebe es mittlerweile mehr Heizungen, die mit Holzschnitzeln betrieben werden, so Wohlwend, diese Anlagen wurden aber auch immer effizienter. Das heisst, sie gewinnen die nötige Heizenergie aus weniger Holz.

Wälder hätten noch viel Energieholz «an Lager»

In der W&O-Region gibt es mittlerweile in einigen Gemeinden Wärmeverbunde, die mit Holz heizen. Einige Beispiele: In Salez beliefert die Heizzentrale des Landwirtschaftlichen Zentrums auch das Schulhaus Türggenau und die Strafanstalt Saxerriet; die Ortsgemeinden Wartau und Gams betreiben Wärmeverbunde in Weite, Azmoos und Gams; und Seveler Schulhäuser werden ebenso mit Hackschnitzeln geheizt.

Werdenberger Forstbetriebe verwerten einen Grossteil des Holzes als Energieholz. Corinne Hanselmann

Doch das Potenzial ist in der Region längst nicht ausgeschöpft, sind sich Wohlwend und Vetsch einig. «Es hat immer noch zuviel Energieholz», so Vetsch. Haufenweise liegt es in den Wäldern und wartet, bis es gehackt und zu einer Heizung abtransportiert wird. Viele Bäume werden auch gar nicht erst gefällt, wenn keine Abnehmer in Sicht sind.

Wälder werden dunkler, Schutzwälder qualitativ schlechter

Das wiederum gefährdet die Arbeit, die man in den vergangenen Jahrzehnten in die Wälder investiert hat. «Man hat viel dafür getan, mehr Licht in die Wälder zu bringen und sie zu verjüngen», sagt Vetsch. Werden nun ältere, grössere Bäume nicht gefällt, vermindert dies auf lange Frist die Qualität der Wälder. Sie werden wieder dunkler und weniger junges kann wachsen. Um ans Licht zu kommen, werden Bäume vermehrt schräg wachsen. Gerade bei Schutzwald könne diese Qualitätsminderung irgendwann katastrophale Folgen haben.

Man hat viel dafür getan, mehr Licht in die Wälder zu bringen und sie zu verjüngen, sagt Ernst Vetsch. Corinne Hanselmann

Jedes Jahr wachsen in der Schweiz rund 10 Mio. m3 Holz nach. Ohne den Wald zu übernutzen, könnten davon jährlich 7 bis 8 Mio. m3 Holz geerntet werden. Die effektive Holznutzung liegt seit Jahren lediglich zwischen 4,5 und 5 Mio. m3 (Quellen: Jahrbuch Wald und Holz 2019, Bundesamt für Umwelt Bafu. Zahlen und Fakten, Wald Schweiz). Ernst Vetsch bestätigt: Auch in den Werdenberger Wäldern wächst mehr Holz nach, als genutzt wird. Dies könne man anhand von Betriebsplänen, die jeder grössere Waldbesitzer hat, hochrechnen.

FOG Sennwald prüft derzeit ein Projekt in Sennwald

Für Ernst Vetsch und Thomas Wohlwend ist es enttäuschend und schade, dass die Bürger von Sevelen mit dem vor wenigen Wochen abgelehnten Wärmeverbund-Projekt «eine grosse Chance für Jahrzehnte vergeben» haben.

«In unserer Region besteht grosser Nachholbedarf, was den Aufbau solcher alternativer Heizungen betrifft», sagt Wohlwend.

«Waldbesitzer müssen selber aktiv werden, damit solche Wärmeverbunde realisiert werden können.»

Denn andere Heizvarianten wie etwa Gas seien immer noch günstiger. Die FOG Sennwald prüft derzeit ein Projekt in Sennwald. Dort soll bald ein neuer Kindergarten gebaut werden. Mit einem Wärmeverbund könnte dieser gemeinsam mit dem Schulhaus und weiteren Gebäuden mit Wärme versorgt werden. «Wenn wir als Forstgemeinschaft diese Heizung realisieren würden und die Gemeinde lediglich die Energie von uns bezieht, müsste die Anlage auch nicht zur Abstimmung vors Volk», sagt Wohlwend.



Die Heizzentrale des Landwirtschaftlichen Zentrums in Salez beheizt auch das Saxerriet und das Schulhaus Türggenau. Corinne Hanselmann

Grosse Wertschöpfung in der Region

«Es ist unser Ziel, das Energieholz möglichst in der Region zu verwerten», sagt Thomas Wohlwend. Durch die Zusammenarbeit in der WHE AG geht das Liefergebiet von Sargans bis nach St.Gallen. Hier wird sämtliches Energieholz verkauft. «Wir exportieren nichts.»

Die Nutzung möglichst vor Ort wünscht sich auch Ernst Vetsch, der Leiter der Geschäftsstelle von Holzenergie Werdenberg-Rheintal. «Kurze Transportwege vom stehenden Baum bis zur Verwertung sind unser Ziel.» Er weist zudem auf die grosse Wertschöpfung in der Region hin, die damit zusammenhängt. Sie beginnt beim Forstwart, der den Wald pflegt und die Bäume fällt, geht über den Betrieb, der das Holz hackt, weiter zum Landwirt, der die Schnitzel transportiert. Nicht zu vergessen Kaminfeger und Serviceleute, welche sich um die Heizanlagen kümmern. «Allein bei uns im Wartau ist es in etwa eine Forstwart-Vollzeitstelle, die wir im Zusammenhang mit Energieholz zusätzlich erhalten können.»

Werdenberger Holz heizt auch in Domat/Ems und im Ausland

Derzeit wird aber auch aus dem Werdenberg Schnitzelholz ans Axpo-Holzkraftwerk Tegra in Domat/Ems verkauft oder bis ins Südtirol gekarrt, so Vetsch. Er ist überzeugt: Wenn Forstunternehmen vermehrt Lieferverträge mit lokalen Abnehmern abschliessen könnten, würde dies auf beiden Seiten für Sicherheit sorgen. Auch in Krisenzeiten, wenn in den Ladenregalen plötzlich nicht mehr alles erhältlich ist.