Höchstpreis Oldtimer unter dem Hammer: Ein Rolls-Royce brachte bei einer Auktion in Liechtenstein zwei Millionen Franken ein Eine 30-jährige Sammler-Ära ist zu Ende: Am Samstag wurde die einzigartige private Rolls-Royce-Sammlung aus Liechtenstein versteigert. Die Raritäten brachten insgesamt zwischen 8,5 und 9 Millionen Franken ein. Manuela Schädler

21.06.2021, 11.06 Uhr

Die Auktion fand in den Räumlichkeiten statt, wo sich die Rolls-Royce-Sammlung befindent. Bild: sdb

«Zwei Millionen Schweizer Franken! Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft.»

Das rief der Auktionator vom Auktionshaus Sotheby’s und liess den Hammer fallen. Der Rolls-Royce Phantom IV, der einst der Prinzessin Margaret gehörte, brachte an der privaten Auktion den höchsten Preis ein. Die Versteigerung fand am Samstag im eigens für die Autosammlung gebauten Gebäude in der Eschner Industrie statt.

Insgesamt kamen 25 Autos unter den Hammer – die meisten davon aus der aussergewöhnlichen Rolls-Royce Sammlung, die unter Autoliebhabern als eine der spektakulärsten gehandelt wird. Aber es wurden auch Oldtimer der Luxusmarke Bentley sowie ein historischer Rolls-Royce-Merlin Flugzeugmotor versteigert. Die Raritäten brachten insgesamt zwischen 8,5 und 9 Millionen Franken ein.

Schnäppchenjäger waren fehl am Platz

Rund 35 Interessierte hatten sich vor Ort eingefunden. Einige wertvolle, teils weit angereiste Rolls-Royce, die vor dem Auktionslokal parkten, liessen vermuten, dass die besondere Auktion für vermögendes Klientel und Enthusiasten einen grossen Reiz hatte. Viele Liebhaber boten auch telefonisch oder online mit. Schnäppchenjäger waren an dieser Versteigerung fehl am Platz; es wurde um die seltenen Fahrzeuge gefeilscht. Bei den meisten Oldtimern wurde der angegebene Schätzwert teils weit überboten.

Weltweit gerade mal 18 Stück hergestellt

Für diesen seltenen Rolls-Royce Phantom IV «Princess Margaret» wurde mit 2 Millionen Franken der höchste Preis bezahlt. Bild: PD

Wie beispielsweise bei dem erwähnten Rolls-Royce IV «Princess Margaret». Der Schätzwert für dieses besondere Schmuckstück, für das ein Liebhaber zwei Millionen Franken springen liess, lag zwischen 400'000 und 600'000 Franken. Auch ein Rolls-Royce-Kenner staunt: «Das hätte ich nicht gedacht», sagte er. Das besondere an der schwarzen Limousine mit königlicher Standarte: Es wurden weltweit gerade mal 18 Stück hergestellt und ausschliesslich an Königshäuser oder Staatsoberhäupter geliefert. Der Phantom IV war mit ein Grund, weshalb die Privatsammlung so besonders war. Dank dieser royalen Limousine besass der liechtensteinische Treuhänder, der die Auktion vor Ort mitverfolgte, alle Fahrzeuge der Phantom-Reihe.

In 100'000er-Schritte geboten

Die Rolls-Royce-Modelle der Phantom-Reihe waren am Samstag gefragt. Der Phantom II Special konnte der Auktionator für 1,4 Millionen Franken versteigern. Geboten wurde teilweise in 100'000er-Schritte. Der Rollls-Royce-Kenner erklärte:

«Er gilt in der Phantom-Reihe als der eleganteste Wagen mit einer umwerfend schönen Sedanca de Ville Karosserie.»

2014 hat die Philatelie Liechtenstein eine Briefmarke dem Auto aus dem Jahr 1933, welches ein Brautgeschenk war, gewidmet. Sein Schätzwert lag zwischen 1,3 und 1,7 Millionen Franken.

Ein weiteres Unikat ist dieser Phantom III, der im Jahr 1937 gebaut wurde. Bild: PD

Der Phantom VI Special brachte mit 450'000 Franken 100'000 mehr als der Schätzwert ein. Auch dieses Fahrzeug ist etwas Besonderes, da es mit 118 Sonderteile ausgestattet ist. So können beispielsweise zwei Lederbarhocker auf der Front- und Rückseite sowie ein Wurzelholztablare als Getränkehalter auf den Kotflügeln montiert werden.

Vorbesitzer haben Einfluss auf die Beliebtheit

Doch nicht nur die Qualität der Karosserie, auch deren Vorbesitzer tragen wesentlich zur Preisgestaltung bei. So betrug das Endgebot für den Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 925'000 Franken. Der Schätzwert lag zwischen 530'000 und 660'000 Franken. Das Auto gehörte einst der Schauspielerin Sophia Loren. Es war 1963 ein Geschenk ihrer grossen Liebe und Ehemanns Carlo Ponti, einer der bekanntesten italienischen Filmproduzenten.

Auch der Rolls-Royce Silver Ghost, der aus einer Filmszene mit James Dean bekannt ist, wurde über dem Schätzwert von 175'000 bis 220'000 Franken gehandelt: Am Ende brachte er 300'000 Franken in die Kasse.

«A passion for elegance» nannte Sotheby’s die Versteigerung. Eine Leidenschaft für Eleganz hatte der liechtensteinische Oldtimersammler auf jeden Fall. Dies zeigte der Erfolg der Auktion, was den erstklassigen Wert der Sammlung wohl bestätigt. Nach 30 Jahre geht nun aber diese Sammlerleidenschaft für hochwertige Oldtimer zu Ende.