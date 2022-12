Werdenberger widmet sich mit Leidenschaft dem Bau von Modellloks

Hobby «Das ist für mich Romantik»: 88-jähriger Werdenberger widmet sich mit Leidenschaft dem Bau von Mini-Dampflokomotiven Fasziniert von der Funktionsweise befasst sich Ruedi Wagner seit Ende der 80er-Jahren mit Modellloks. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In seiner Garage widmete der 88-jährige Ruedi Wagner dem Modell-Dampflokomotivenbau viel Platz. Bilder: Lukas Hohmeister

Sieben Jahre hat die Arbeit an der Mini-Dampflokomotive gedauert, welche derzeit in der Heuwiese in Weite als Adventsattraktion ihre Runden dreht und Gross und Klein verzückt. Damalige 15000 Franken und enorm viel Handwerksarbeit hat der 88-jährige Ruedi Wagner aus Fontnas in dieses kleine Wunderwerk investiert. Seine Werkstatt, wo er die Lok von A bis Z zusammenbaute, befindet sich in einer unscheinbaren, kleinen Garage in einer Fontnaser Strasse.

Der 88-Jährige öffnet die Türen der Garage. Auf den ersten Blick erkennbar steht links das etwa 60 cm lange Modell einer blau-roten Dampflokomotive. Rechts eine Werkbank, diverse Schachteln in Regalen und ein goldener Tischbohrer. Im hinteren Drittel wird der Raum durch eine Holzwand geteilt. Darauf klebt ein grosser Bauplan einer Dampflokomotive, welcher die Fenster darunter fast komplett verdeckt. Ein kurzer Blick hinter die Wand zeigt schwere Maschinerie: Eine alte Drehbank und eine noch ältere aussehende Fräsmaschine finden auf ein paar wenigen Quadratmetern Platz. Spätestens hier ist klar: Das ist das Reich des Modelllokbauers.

«Ich habe viel zu spät mit dem Hobby angefangen»

«Lokomotivenfan bin ich schon lange», sagt Ruedi Wagner im Gespräch. Damals sei er in Deutschland oft noch mit einer Dampflok herumgereist, da sie bis in die späten 50er-Jahre in Deutschland weit verbreitet waren: Als Kind in die Ferien zu den Grosseltern, aber auch zur Einreise in die Schweiz vor 65 Jahren. «Dampfloks haben mich schon immer fasziniert», sagt der 88-Jährige.

Zur Adventszeit fährt Ruedi samstags und sonntags mit seiner Lok in der Heuwiese.

Dennoch dauerte es noch fast 30 Jahre bis Ruedi Wagner seiner Faszination handwerklich eine Form geben konnte. «Es ist ein sehr aufwendiges Hobby und als Leiter einer Konstruktionsgruppe in einem weltweit tätigen Fabrikationsunternehmen in der Region blieb für private Hobbys nur wenig Zeit. Erst 1984 erwarb Ruedi Wagner die Baupläne einer «BR 24» der Deutschen Reichsbahn im Massstab 1:11, Kostenpunkt damals 100 Franken. Mit Liebe zum Detail arbeitete er an seiner Minilok: Metallteile auf Mass drehen, Fräsen, Bohren, Feilen und Schleifen – «wenn es die Maschinen zuliessen, habe ich versucht, alles selbst zu machen». Etwas selbstkritisch fügt er hinzu: «Man sieht auch, dass einzelne Teile von Hand gefertigt wurden.» Die späte Erkenntnis, dass Schienen und Modelllokomotiven viel mehr Platz brauchen, als das Haus am Steilhang offerieren konnte, liess Ruedi Wagner vom Weiterbauen nicht abhalten. Er sagt nur lachend:

«Ich habe viel zu spät mit dem Hobby angefangen, sonst hätte ich mein Zuhause im Flachen gebaut.»

15000 Franken mit Volldampf in Richtung Abgrund

Über eine Zeit von sieben Jahren arbeitet Ruedi Wagner «zum Plausch» immer wieder an seiner BR 24. Die Investitionskosten für die rund 80 Kilogramm schwere Lok dürften sich zum Schluss auf damalige 15000 Franken belaufen haben, schätzt Ruedi Wagner.

An den Moment, als die Lok zum ersten Mal fuhr, kann er sich noch genaustens erinnern: «Zuerst bewegte sich die Lok kein bisschen – die Teile haben richtig geklemmt.» Er lacht und sagt: «Auf einmal fuhr die Lok los und ich bin nicht mehr hinterhergekommen! Sie fuhr direkt von der Strecke hinunter und fiel 30 Zentimeter auf den Rasen herunter. Glücklicherweise ist sie unbeschädigt davongekommen», sagt der Modelllokbauer weiter.

Die elfmal kleineren Modelle sind am Schluss kaum mehr vom Original zu unterscheiden.

Von der Funktionsweise der Loks fasziniert

In den Jahren darauf fuhr Ruedi Wagner mehrmals an Modell- Dampfloktreffen in Sinsheim und Karlsruhe, wo den «Dampfern» grosse Hallen zur Verfügung standen. «Dort traf ich auf Freunde, die manchmal auch Tipps gaben, wenn etwas nicht funktionierte.»

Weiter baute er zwei Dampfloks. Eine davon einfachheitshalber mit einem vorgefertigtem Bausatz – «viel Arbeit steckte trotzdem dahinter», und ein elektrisch betriebener Zug. Alle benutzt er heute noch. Ruedi Wagner sagt:

«Zu sehen, wie eine Lok mit einfachen mechanische Prinzipien funktioniert – das ist für mich Romantik.»

Deshalb hält seine Freude auch heute noch an. Selbst wenn mit dem Alter feine Arbeiten schwer fallen. Oder wenn Ruedi Wagner nach drei Runden auf seiner Lok zum Aufstehen Hilfe benötigt. «Es lohnt sich trotzdem.»

Adventsattraktion in der Heuwiese Mal mehr mal weniger Gelegenheiten hatte Wagner, um seine Loks zu fahren. An Treffen fährt er heute nicht mehr und in einem Dampflok-Club ist er nicht. «Das war nichts für mich.» So wurde zeitweise der Mini-Dampflokbetrieb komplett eingestellt. Erst durch das Engagement seines Sohnes und das Entgegenkommen der Treffpunkt-Heuwiese-GmbH können seine Loks seit drei Jahren samstags und sonntags an allen Adventswochenenden wieder ihre Runden in der Heuwiese in Weite drehen und dabei Kinder zum Staunen bringen. Unterstützt wird er dabei von Sohn Matthias und seinen Enkeln Florian und Tobias. «Ich schätze es sehr, dass sie hier sind», sagt der Mini-Dampflokführer förmlich strahlend. «Ich bin einfach froh, dass wir die Loks wieder brauchen können.» (mei)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen