Historisch Urlaub machen, wo der «arme Mann aus dem Toggenburg» lebte: Mathias und Bea Ammann-Vas vermieten das Bräkerhaus als Ferienwohnung Der Schriftsteller Ulrich Bräker verbrachte als Kind 13 Jahre auf einem Hof im Dreischlatt. Er nannte diese Zeit in Krinau die glücklichste seines Lebens. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Das Jugendhaus von Ulrich Bräker. Bild: PD

Die Strasse führt in einer S-Kurve unter der Bahnlinie Lichtensteig–Wattwil hindurch und steigt dann steil an zum Schulheim Hochsteig. Danach windet sie sich weiter durch Wiesen und Wald in Richtung Geiss-Chopf. Im Wald liegen immer wieder gefällte Baumstämme säuberlich aufgeschichtet neben der Strasse und warten auf den Abtransport. Offenbar wurde fleissig Holz geschlagen.