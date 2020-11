Hilfswerk Zwei Grabser haben ihre zweite Heimat und einen andere Perspektive in Südafrika gefunden Der Segelsurfclub Werdenberg sammelte Geld für ein Projekt des Vereins Projekt-Südafrika. Sandra Bachmann und Ruben Sutter haben bei ihren Hilfseinsätzen in Südafrika einen anderen Blick aufs Leben erlangt und bereits eineinhalb Jahre in Südafrika verbracht. Michael Braun 30.11.2020, 16.20 Uhr

Sandra Bachmann und Ruben Sutter im Waisenhaus Angels Hope. Bilder: PD

Der Segelsurfclub Werdenberg wollte Geld für ein konkretes wohltätiges Projekt sammeln. Der Verein Projekt-Südafrika konnte dem Segelsurfclub dieses konkrete Projekt bieten, für das dann auch gesammelt wurde.

«Wir haben eine Familie gefunden, die dringend ein besseres Haus braucht», sagt Sandra Bachmann vom Verein Projekt-Südafrika, den sie gemeinsam mit ihrem Partner Ruben Sutter gründete und führt. Das Ziel war es, mit der Spendenaktion des Segelsurfclubs genug Geld zu sammeln, um davon das ganze Haus finanzieren zu können. Mit nahezu 5000 gesammelten Franken erreichte man gute Voraussetzungen für dieses Ziel.



Essenspakete im Lockdown organisiert

Durch ihre langjährige Tätigkeit in Südafrika haben die beiden viele Kontakte und kaum Schwierigkeiten, neue Projekte zu finden, sagt Sandra Bachmann. Auf die Familie, für die sie sammeln, seien sie im Lockdown aufmerksam geworden. Sie organisierten im Frühling von der Schweiz aus Essenspakete für die ärmeren Menschen, die in Südafrika besonders durch die Pandemie und die Ausgangsbeschränkungen betroffen waren. Ruben Sutter sagt:

«Die Menschen in den Townships, das sind von Farbigen bewohnte städtische Siedlungen in Südafrika, haben fast kein finanzielles Polster.»

Die Leute leben von heute auf morgen. Wenn sie für mehrere Wochen nicht arbeiten gehen können, wird es schwierig für sie, sich und ihre Familie ernähren zu können.» Daher verteilen sie normalerweise in der Weihnachtszeit Essenspakete, wenn in Südafrika die grossen Sommerferien sind.



Das Waisenhaus Angels Hope war eines der ersten Projekte von Projekt-Südafrika.

Neben Essenslieferungen errichteten und betreuen sie zwei Waisenhäuser, bauten mehrere Häuser für bedürftige Familien und zusätzliche Klassenzimmer für Schulen, alles in und um die Ortschaft «White River».

Seit elf Jahren in Südafrika aktiv

Seit elf Jahren verbringen Sandra Bachmann und ihr Mann Ruben Sutter drei Wochen im Jahr in Südafrika und helfen den Menschen in den Townships. Begonnen hat dieses Engagement mit der Einführung des Englischunterrichts in der Primarstufe. Sandra Bachmann ist nämlich Primarlehrerin und auch Ruben Sutter ist Lehrer, tätig an einer Berufsschule.

Für das neue Unterrichtsfach in der Unterstufe musste Sandra Bachmann im Jahr 2011 eine Zusatzausbildung machen, zu der auch das Unterrichten an einer Schule, in der Englisch die Unterrichtssprache ist, gehörte. Durch einen Kurs kam Bachmann auf die Idee, dies in Südafrika an einer Townshipschule zu tun. «Sie kam nach Hause und sagte: Wir gehen nach Südafrika», sagt Ruben Sutter.

«Und ich habe gedacht, das gehe schon wieder vorbei.»

Klassenzimmerbau als erstes Projekt

Da ihnen bekannt war, dass die Klassen in diesen Schulen viel zu gross sind und die Schulen nicht über genügend Unterrichtszimmer verfügen, entschied sich Sutter dazu, in den drei Wochen ein Schulzimmer zu bauen. Dazu baten sie Freunde und Familie um Unterstützung. Bei ihrem dreiwöchigen Aufenthalt lernten sie auch die Helferinnen und Helfer kennen, die sie bis heute vor Ort unterstützen. «Ohne sie könnten wir die Projekte nicht am Laufen halten, während wir nicht dort sind», sagt Bachmann.



Die zwei Töchter und der Sohn der Familie verbrachten diese drei Wochen in den für unsere Verhältnisse überdimensionierten Klassen. «Für sie war das wie ein Sprung ins kalte Wasser», resümiert Sutter.

«Sie konnten kein Englisch und dennoch wurden sie von den anderen Kindern aufgenommen und fanden neue Freunde.»

«Gewissermassen sind sie zu etwas gezwungen worden, aber es ist auf keinen Fall so, dass sie das abgelehnt hätten», sagt Bachmann. Mittlerweile seien sie ein fester Teil des Projekt-Südafrika und bestünden auch darauf. «Unser Sohn ist voll vom Afrika-Virus besessen», sagt Sutter. Zurzeit macht er eine einjährige Ausbildung als «Field-Guide» in Kenia.

Ein einfaches Haus, dessen Bau durch den Verein Projekt-Afrika ermöglicht wurde.

Schon eineinhalb Jahre in Südafrika verbracht

Seit dem Jahr 2011 haben Sandra Bachmann und Ruben Sutter bereits über eineinhalb Jahre in Südafrika verbracht. Im 2013 entschieden sie sich sogar dazu, ein ganzes Jahr in ihrer zweiten Heimat zu verbringen. Bachmann resümiert:

«Es berührt und fasziniert uns, was man dort bewirken kann.»

Mit ihrem Verein Projekt-Südafrika können sie einfach und unkompliziert helfen. «Ruben und ich können direkt entscheiden», sagt Bachmann. «Wir tragen die administrativen Kosten selbst, damit alles gespendete Geld ankommt.» Die Projekte, die ihnen besonders am Herzen liegen, sind die beiden Waisenhäuser, die sie errichteten. Während andere Projekte, wie etwa ein Hausbau, irgendwann abgeschlossen seien, begleiten sie die Waisenhäuser bereits seit Jahren.



Es galt kulturelle Unterschiede zu überwinden

Zu Beginn bereiteten ihnen die kulturellen Unterschiede oftmals Schwierigkeiten. So seien die Südafrikaner nicht sehr pünktlich, was die beiden anfangs nicht wussten. Zudem seien die Leute trotz ihrem Leben am Existenzminimum viel entspannter, als wir Schweizer es wären. Bachmann sagt:

«Wir mussten auch lernen, dass man nicht allen helfen kann»

«Seit unserem einjährigen Aufenthalt verstehen wir das Land und die Leute viel besser», sagt Sutter. «Man kann nicht dorthin gehen und das Gefühl haben, es laufe so wie in der Schweiz. Man muss seine Pläne etwas afrikanisieren.» Es bringe nichts, an den Bedürfnissen der Menschen «vorbeizuhelfen», resümiert Sutter.

Die beiden wollen weiterhin Projekte durchführen und in den Townships helfen. «Solange wir das machen können und gesund sind, tun wir das», sagt Sutter. Abschliessend sagt er:

«Wir sind so klein und verändern die Welt sicherlich nicht, aber für die Leute, denen wir helfen, verändern wir die Welt schon.»