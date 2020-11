Hier lässt es sich gut kochen: Das Rathaus in Frümsen hat jetzt ein Schlossküche Seit vier Monaten ist die Gemeinde Sennwald Besitzerin einer fürstlichen Küche. Das freut viele Benutzer - unter anderem die Männer des Kochklubs Haag.

Heidy Beyeler 02.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das aufgestellte Team der Kochfreunde Haag freut sich über die bestens ausgestattete Küche. Heidy Beyeler

Vor mehr als 40 Jahren wurde im damaligen Schulhaus Frümsen – heute das Rathaus der Gemeinde Sennwald – eine Schulküche für Sekundarschülerinnen installiert. Sie wurde vor rund 25 Jahren zur Landfrauenküche umbenannt, weil die Oberstufenschule Sennwald ins neue Schulhaus Türggenau nach Salez verlegt wurde.

Die Schulküche im Rathaus/Schulhaus Frümsen wurde in der Folge «Landfrauenküche» genannt. Sie wurde nicht nur von den Landfrauen, sondern auch von den Kochfreunden Haag und weiteren Vereinen und Gruppen aus der Gemeinde für Kurse und kleinere Anlässe rege genutzt.

Aus der Landfrauen- wird die Schlossküche

Im Budget für das Jahr 2020 war ein Posten für die Renovierung der Küche vorgesehen, erklärte Bausekretär Patrick Kluser auf Anfrage. Er schildert: «Bevor wir die Renovation der Küche an die Hand nahmen, wurden wir von den neuen Besitzern der Liegenschaft Schloss Forstegg Salez angefragt, ob die Gemeinde Verwendung habe für die erst vier Jahre alte Gaggenau-Kücheneinrichtung vom Schloss Salez.»

Jeder hat sein Amt: Die Kochfreunde Haag teilen sich die Arbeit auf.

Heidy Beyeler

Der Gemeinderat nahm dieses Angebot nach reiflicher Überlegung gerne an, zumal die Renovation der Küche bereits budgetiert war. Das war Ende Mai. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Küche im Schloss Forstegg ausgebaut und im Rathaus wieder eingebaut. Jetzt nennt man die Küche nicht mehr Landfrauenküche, sondern Schlossküche – wegen deren Herkunft und deren Spender. Dennoch steht sie weiterhin den Landfrauen, den Kochfreunden und Vereinen für Treffen und Anlässe offen. «Für private Feste stehen die Räumlichkeiten im Rathaus Sennwald in Frümsen aber nicht zur Verfügung.

Die Initianten machten Nägel mit Köpfen

Heute geniessen auch die Kochfreunde Haag, die seit bald fünf Jahren die Küche im Rathaus nutzen, die luxuriöse Schlossküche im Rathaus, ebenso wie die Landfrauen. Die Küche wird auch von Senioren, die sich dort treffen, als Raum für ihr regelmässiges Jassen genutzt.

Sechs der Hobbyköche sind in Haag beheimatet und bereits im Rentenalter, der jüngste lebt ennet dem Rhein in Vaduz. Gildekoch Bruno Weder, ebenfalls Rentner, ist in Sennwald aufgewachsen. Seit vielen Jahren ist sein Zuhause in Frümsen.

Gildekoch Bruno Weder freut sich über den edlen Rehrücken. Heidy Beyeler

Irgendwann reifte die Idee der Haager Männer, einen Kochklub ins Leben zu rufen. Aber dafür brauchten sie einen versierten Koch, der ihnen unter die Arme greifen kann in Sachen gute Küche. «Wenn schon, denn schon, wir machen Nägel mit Köpfen», sagten sie sich. Sie wussten: «Da gibt’s doch Bruno Weder in Sax, ein erfahrener Gildekoch.» Gedacht, gesagt, getan.

Ein eigenes Kochbuch, nur für interne Zwecke

Jedes Jahr gibt es für die Haager Hobbyköche ein Kochbuch, mit Bildern und Rezepten. Die beteiligten Hobbyköche können in den Kochbüchern nachschlagen, wenn sie ein besonders gut gelungenes Menu zu Hause kredenzen möchten. Da kann man schon neidisch sein. Ein Blick in eines der Kochbücher lässt Neugierde, aber auch ein bisschen Neid aufkommen.

Hier entsteht die Nachspeise – ein leckeres Parfait.

Steht das Kochbuch Interessierten auch zur Verfügung? Im Moment halten sich die Männer zurück. Sie wollen nicht im Wettbewerb mit anderen Kochbüchern stehen. Sie geniessen lieber das Behagen, das beim Kochen aufkommt. Hier geht es um Austausch, Geschmack, Bekömmlichkeit, Erfahrungen und Tricks. Das ist der Sinn des Kochklubs

Manöverkritik mit einem begeisterten Fazit

«Fünf Jahre habe ich bei den Haager Kochfreunden den Ton angegeben. Das werden wir ändern», sagt Gilde-Koch Weder im Gespräch gegenüber dem W&O. dezidiert. «Wir haben zwar bei der Wahl der jeweiligen Menus immer demokratisch abgestimmt. In Zukunft wird jedoch abwechslungsweise einer der Hobbyköche das Menu bestimmen und die Verantwortung für gutes Gelingen übernehmen. Ich mache einen kleinen Schritt zurück, bleibe aber unserem Klub erhalten.»

Versiert und mitreissend

Für das Kochtreffen im Oktober hatte Bruno Weder bereits einen saisonalen Vorschlag parat: «Wir machen einen exquisiten Rehrücken aus heimischer Jagd.» Die Männer stimmten freudig zu. Und schon ging die Debatte los um die Beilagen: Spätzli oder Kartoffelgratin? Blaukraut oder Rosenkohl? Preiselbeeren oder Birnen und Kastanien?

Die Küche besticht mit modernen Geräten. Heidy Beyeler

Der versierte und kreative Bruno Weder schwang während insgesamt 27 Jahren das Zepter in der ­Küche des weitherum bekannten Restaurants Schlössli in Sax, bevor er mit seiner ­Gemahlin Sigrid im Jahr 2000 von Christoph Blocher für das Schloss Rhäzüns (Graubünden) von Christoph Blocher angeheuert wurde. Das Schloss wurde von der Ems-Chemie 1964 gekauft und auf Lebzeiten gemietet.

Heute ist Bruno Weder der «Tätschmeischter» bei den Kochfreunden Haag. Die acht Hobbyköche (inklusive Weder) sind gut eingespielt. Sie sind genauso offen für klassisches Kochen in neuen Variationen wie für moderne Kochideen.