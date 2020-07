Herkules-Aufgabe in der Gemeinde Gams: Die Suche nach einem neuen Ortsgemeindepräsidenten gestaltet sich schwierig – das vielseitige Amt ist äusserst zeit- und arbeitsintensiv Fieberhaft sucht Gams einen neuen Ortsgemeindepräsidenten. Die Schwierigkeit, dem Stimmvolk einen Kandidaten vorzustellen, sehen die Ortsparteienpräsidenten darin, dass das Amt hohe Anforderungen stellt und Flexibiliät in vielfacher Hinsicht verlangt. Robert Kucera 27.07.2020, 15.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bewirtschaftung der Holzschnitzelheizung ist eine von zahlreichen Aufgaben des Ortsgemeindepräsidenten von Gams, Karl Lenherr. Bild: Robert Kucera

Seit Ende März steht der Rücktritt von Karl Lenherr, Präsident der Ortsgemeinde Gams, fest. Seither hat sich zwar viel getan. Doch weder die Ortsgemeinde noch die Ortsparteien können Kandidaten präsentieren, die dem Stimmvolk zur Wahl stehen.

Kandidaten müssen von Hand eingetragen werden

Die Meldefrist für den ersten Wahlgang ist am 3. Juli abgelaufen. Somit bleibt der Wahlzettel für diesen Wahlgang (27. September) beim Ortsgemeindepräsidenten leer. Die Folge: Allfällige Namen müssen hier von Hand eingetragen werden. Erreicht ein Gamser Bürger hier das absolute Mehr, ist die Ortsgemeinde das Problem los.

Es gilt aber zu beachten, dass im Kanton St. Gallen kein Amtszwang besteht. Wer mit seiner Wahl nicht einverstanden ist, kann das Amt auch ablehnen. Die Eingabefrist für den zweiten Wahlgang ist bereits der 2. Oktober, mit der Wahl am 29. November. Gibt es hier nur eine offizielle Kandidatur, ist eine stille Wahl möglich. Wird eine stille Wahl durchgeführt, gilt der aufgestellte Kandidat automatisch als gewählt.

Gesetzlich dazu verpflichtet, einen Präsidenten zu haben

Die bisherige Unlust der wählbaren Gamser auf dieses Amt lässt den Gedanken zu, dass der Präsidentenstuhl der Ortsgemeinde ab 2021 verwaist ist. Was jedoch nicht sein darf.

«Die Stelle des Ortsgemeindepräsidenten mit einem Pensum ist organisatorisch eine Schlüsselstelle und muss besetzt sein. Wir erachten dies als sehr wichtig»,

erklärt Vicki Gabathuler, Präsidentin der FDP Gams. «Die Ortsgemeinde ist selbsttragend und muss mit ihren Dienstleistungen ihr Geld erwirtschaften. Somit ähnelt die Aufgabe des Ortsgemeindepräsidenten einem Verwaltungsratspräsidenten mit Geschäftsführungscharakter. Die Funktion des Ortsgemeindepräsidenten ist entsprechend wichtig», betont Roman Rauper, Präsident der SVP Gams.

Weidepflege auf der Alp: Die Oberstufenschüler aus Gams bei ihrem Arbeitseinsatz für die Ortsgemeinde. Bild: PD

Der jetzige Präsident, Karl Lenherr, erklärt auf Anfrage: «Es stellt sich nicht die Frage, wie wichtig dieses Amt ist. Denn ein Gremium wird von einem Präsidenten geführt. In der Gemeindeordnung, unter Artikel 25, steht: der Ortsverwaltungsrat besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ortsverwaltungsrates und vier weiteren Mitgliedern.» Barbara Dürr, Präsidentin CVP Gams, bringt es in einem Satz auf den Punkt:

«Es gibt keine Ortsgemeinde ohne Präsidenten.»

Per Inserat, im Internet und direkter Kontakt – die Ortsparteien haben die Nachfolgeregelung für Karl Lenherr als Ortsgemeindepräsident nicht auf die leichte Schulter genommen. Aktiv hat man einen Gamser, bzw. eine Gamserin gesucht, der/die das Ortsbürgerrecht hat und in der Gemeinde wohnt. Ausserdem ist auch jeder in Gams wohnhafte und stimmberechtigte Ortsbürger aufgerufen, Kandidaten und Wahlvorschläge einzureichen.

Doch die Meldefrist (3. Juli) für den ersten Wahlgang (27. September) ist abgelaufen. Es stellt sich daher die Frage, weshalb dieses Amt so schwer zu besetzen ist.

Wille zur Verantwortung und eine Portion Idealismus

Eine erste Antwort ergibt sich aus der Stellenbeschreibung. Die Aufgaben und Pflichten sind breit gefächert, dazu muss der Ortsgemeindepräsident über fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen verfügen.

Der Arbeitsort des Gamser Ortsgemeindepräsidenten ist das Fässlerhuus an der Grabserstrasse 3. Bild: Robert Kucera

«Die Ortsgemeinde Gams ist ein umfangreicher und vielseitiger Betrieb. Sie verwaltet, nutzt und pflegt das Gemeindegut, erfüllt gemeinnützige, kulturelle und andere Aufgaben im öffentlichen Interesse. Ihre Leistungen kommen der Allgemeinheit zugute»,

rückt Ortsgemeindepräsident Karl Lenherr die Tätigkeit in ein positives Licht. Weshalb es so schwer ist, seine Stelle neu zu besetzen, kann er nur mutmassen: Fehlender Wille, ein verantwortungsvolles Nebenamt zu übernehmen, der Zeitaufwand oder auch fehlender Idealismus für das Erbringen von Leistungen im öffentlichen Interesse.

Arbeitgeber muss mit Einsätzen für die Ortsgemeinde rechnen

Das Amt des Ortsgemeindepräsidenten stellt durchaus eine Herausforderung dar. Hier sind sich die Präsidenten der Ortsparteien aus Gams einig. «Die weitgefächerten Anforderungen und Aufgaben beschäftigen den Präsidenten, den Ortsverwaltungsrat und die Administration immer mehr», äussert sich Vicki Gabathuler, Präsidentin FDP Gams, und hält weiter fest:

«Ein in die Wirtschaft vollständig eingebundener Präsident muss während der Hauptarbeitszeiten periodisch für die Ortsgemeinde bereitstehen. Er muss seinen Arbeitsort in oder in der Nähe der Gemeinde ausüben. Sein Arbeitgeber muss mit Einsätzen für die Ortsgemeinde während der normalen Arbeitszeit rechnen und damit einverstanden sein.»

Die Forstwirtschaft, wie hier das Aufrüsten und Aufforsten nach Sturmschäden, ist eine wichtige Aufgabe der Ortsgemeinde. Bild: PD

Für Barbara Dürr, Präsidentin CVP Gams, steht fest: «Es ist wohl grundsätzlich schwierig, so ein verantwortungsvolles, vielseitiges Amt in einem relativ kleinen Pensum zu besetzen. Die Person muss sehr breit aufgestellt, an allen Geschäften der Ortsgemeinde interessiert und zeitlich sehr flexibel sein.» Roman Rauper, Präsident SVP Gams, schliesst sich den Argumentationen der beiden Ortsparteienpräsidentinnen an:

«Die Stelle ist interessant und abwechslungsreich. Es ist keine Vollzeitstelle und kann natürlich nicht als ‹Hobby am Abend› betrieben werden. Ein Ortsbürger in einem 100-Prozent-Anstellungsverhältnis müsste somit eine Reduktion des derzeitigen Arbeitspensums aushandeln. Dies ist nicht allen möglich.»

Worst Case: Auflösung der Ortsgemeinde

Die Suche geht also weiter. «Der Ortsverwaltungsrat mit den Ortsparteien und der Bürgerschaft sind zuversichtlich, einen geeigneten Präsidenten zu finden und zu wählen», bleibt der amtierende Präsident Karl Lenherr optimistisch. Dass sich bislang noch nichts ergeben hat, wird bedauert. «Dies ist natürlich schade, da es sicherlich fähige Ortsbürgerinnen und Ortsbürger in Gams gäbe», äussert sich Roman Rauper.

Doch was passiert, wenn sich schlicht niemand berufen fühlt, dieses Amt zu bekleiden? «Die genaue Vorgehensweise, sollte dies der Fall sein, ist gesetzlich nicht abschliessend geregelt. In einer ersten Phase obliegt es dem Rat, seine Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Faktisch wird wohl, wie bei einer Vakanz während der Amtsdauer, ein Mitglied des Rates das Amt ad interim übernehmen», erklärt Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht Kanton St. Gallen.

Wie er weiter festhält, sei der Rat angehalten, weiterhin Kandidierende zu suchen, die gewillt sind, das Präsidium zu übernehmen.

«Sollte das Präsidium über längere Zeit nicht besetzt werden können, wird das Departement des Innern als Aufsichtsbehörde eine Anweisung erlassen, wie weiter vorzugehen ist. Als Ultima Ratio, wenn es einer Ortsgemeinde über längere Zeit nicht gelingt, ihr Präsidium zu besetzen, müsste die Gemeinde wohl ihre Auflösung einleiten»,

beschreibt Gulde den schlimmsten Fall, der eintreffen könnte.