Ruedi Roths Jodeln reicht bis nach Hollywood

Ruedi Roths Kompositionen sind am 26. März mit der Chilbi im Gasthaus Löwen; am 27. März in der Kirche Hemberg, am 2. April in der Kirche Alt St. Johann (mit warmer Küche ab 18 Uhr) und am 3. April in der Kirche Pfäffikon (ZH) zu hören. Vorgetragen werden sie von zehn verschiedenen Formationen. Reservationen für die Konzerte in Hemberg ab dem 14. März, jeweils 17 bis 19 Uhr, unter Telefon 079 741 51 69. CD-Bestellungen ebenfalls unter dieser Nummer oder E-Mail an rb.roth@bluewin.ch. Weitere Informationen über die Website www.ruedi-roth.ch. (rb)