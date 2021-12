Ebnat-Kappel Helle Farben beim Rodeln am Tanzboden «Rodeln im Dunkeln geht nicht», sagten sich die Verantwortlichen des Skilifts Tanzboden in Ebnat-Kappel und organisierten kurzerhand für das Rodeln bei Nacht Scheinwerfer. Das Lichtspektakel beim Schlitteln kann jeweils am Donnerstag- und Freitagabend erlebt werden. Urs M. Hemm 17.12.2021, 15.00 Uhr

Lichtspektakel bei der Rodelbahn Tanzboden. Bild: PD

Sie seien zwar noch daran, alle Scheinwerfer zu platzieren, am Ende sollten jedoch rund 80 Prozent der Rodelpiste beleuchtet sein. Das sagt Betriebsleiter Beni Kuratli von der Genossenschaft Skilift Tanzboden. Kuratli sagt:

«Das Nachtrodeln hat in der letzten Saison gegenüber dem Nachtskifahren sehr zugelegt, sodass wir entschieden haben, auch die Rodelpiste zu beleuchten.»

Auf Anfrage hätten sie von der Firma Playlight Scheinwerfer bekommen. «Wir schauen jetzt, wie der Farbwechsel des Lichts bei den Gästen ankommt. So werden wir herausfinden, was am besten für die Sicht ist und was den Gästen am besten gefällt», sagt Beni Kuratli. Der Lichtwechsel sei jedoch sanft und nicht so abrupt, dass die Menschen sich erschreckten. Die Scheinwerfer wurden per Quad heraufgebracht.

«Wir sind ein auf Familien ausgerichteter Skilift»

«Wir sind sehr dankbar, dass wir bei allen Liegenschaftsbesitzern entlang der Schlittelpiste Strom für die Scheinwerfer beziehen können, was ihnen natürlich entsprechend vergütet wird», erläutert Beni Kuratli. Ohne die Bereitschaft der Anrainer beim Tanzboden wäre das Projekt nicht so schnell umsetzbar gewesen. Die Betreiber hoffen, mit der Beleuchtung der Rodelpiste neue Klientel anziehen zu können. «Wir sind ein auf Familien ausgerichteter Skilift. Mit der beleuchteten Rodelbahn möchten wir diesem Ziel gerecht werden.»