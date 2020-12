Balzers/Buchs Tiefer Graben zwischen Heliport und Kritiker

Die Betreiber der Helikopterbasis richten harsche Vorwürfe an René Pawlitzek, Gründer der «IG Fluglärm». Adi Lippuner 05.12.2020, 05.00 Uhr

Der Rettungshelikopter «Christoph Liechtenstein» transportiert unter anderem Organe. Bild: Nils Vollmar

Die Auseinandersetzung zwischen der Helikopterbasis und René Pawlitzek gehen auf den Dezember 2018 zurück. Damals wurde der Rettungshelikopter «Christoph Liechtenstein» der AP3 Luftrettung in Balzers in Dienst gestellt. Kurz darauf gründete René Pawlitzek die Interessengemeinschaft «IG Fluglärm Balzers». Sein Einsatz richtet sich, wie auf der Website ersichtlich, «gegen die zunehmenden Lärmimmissionen und die Gefährdung des Grundwassers durch die auf der Helikopterbasis stationierten Unternehmen».

Seit Mai 2019 werden auf dieser Website die Sicht der IG und damit der Gegner der Helikopterbasis dargelegt. Für René Stierli, Stellvertretender Leiter der Helikopterbasis, enthalten diese Halb- und Unwahrheiten. Mit der Einreichung einer Unterlassungsklage im September dieses Jahres und der Gerichtsverhandlung im Oktober konnte zwar ein Vergleich, aber keine Einigung erzielt werden, wie in den beiden Berichten des «Liechtensteiner Vaterland» nachzulesen ist.

Berufliche Stellung und privater Kampf

Nun doppelt René Stierli in einem Leserbrief nach und wirft dem IG-Gründer und Betreiber der Website vor, dass er seinen Professorentitel des NTB Buchs, heute OST, Ostschweizer Fachhochschule, sowie das Logo der Arbeitgeberin für seinen privaten Kampf benutze.

Ein weiterer Vorwurf: Die Organtransporte, welche durch den Rettungshelikopter «Christoph Liechtenstein» durchgeführt werden, seien «ökologischer Unsinn». Dabei bezieht sich René Stierli auf ein E-Mail an den Direktor der Swisstransplant, für die ab der Basis in Balzers in unregelmässigen Abständen Einsätze geflogen werden. Allerdings liegt dieses Schreiben der Redaktion des W&O nicht vor und kann deshalb auch nicht auf den Wahrheitsgehalt überprüft werden.

OST distanziert sich vom privaten Engagement

Von Seiten der Arbeitgeberin, der OST – Ostschweizer Fachhochschule, nahm Mediensprecher Willi Meissner zu den aufgeworfenen Fragen Stellung. «Herr Pawlitzek engagiert sich ausschliesslich privat in der IG Fluglärm Balzers. Er äussert sich in diesem Zusammenhang erklärtermassen nicht im Namen der OST – Ostschweizer Fachhochschule und die OST ist in keiner Form in das private Engagement von Herrn Pawlitzek involviert. Entsprechend können wir keine inhaltliche Auskunft darüber geben. Über allfällige personelle Vorgänge im Zusammenhang mit unseren Mitar­beitenden gibt die OST, aus ­persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Gründen, ­keine Auskunft.»

Keine Einigung vor Gericht

Dass der Graben zwischen den beiden Kontrahenten ziemlich tief und unüberbrückbar ist, zeigt die Berichterstattung des «Liechtensteiner Vaterland» vom 23. Oktober über die Gerichtsverhandlung, welche Anfang Oktober stattfand und mit einem Vergleich endete. Dabei ging es darum, dass René Pawlitzek nicht nachgewiesen werden konnte, dass er sich am 8. August auf dem Areal des Heliports aufhielt.

Allerdings hat sich der Gründer der IG Fluglärm vor Gericht verpflichtet, die Parzellen des Heliports weder zu betreten noch zu befahren.