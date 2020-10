Heiss begehrte Sitze im Buchser Stadtrat: Acht Kandidierende gibt es für den zweiten Wahlgang, vier Mandate sind noch frei In Buchs und in Wildhaus-Alt St.Johann ist für interessante zweite Wahlgäng gesorgt: Es gibt doppelt soviele Kandidierende, wie noch frei Sitze im Stadtrat beziehungsweise im Gemeinderat zu vergeben sind. Heini Schwendener 02.10.2020, 18.35 Uhr

Es wird für die Stimmenzähler viel zu tun geben im zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen. Bild: Heini Schwendener

Vier Sitze im Buchser Stadtrat sind noch frei und werden im zweiten Wahlgang vergeben. Doppelt so viele Anwärterinnen und Anwärter auf ein Mandat im Stadtrat haben bis am Freitagabend um 17 Uhr ihre Kandidaturen eingereicht. Auch in Wildhaus-Alt St. Johann konnten im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag noch nicht alle Sitze besetzt werden. Um die zwei noch freien Mandate im Gemeinderat kämpfen vier Leute.

Somit kommt es also in beiden Gemeinden zu einem harten Ringen, steigen doch je doppelt so viele Kandidierende ins Rennen, wie es in beiden Behörden noch freie Sitze hat.

Buchs: sechs Männer und zwei Frauen, aber nur zwei Sitze

Nachdem es in Buchs schon seit einigen Amtsdauern keine Kampfwahlen für den Stadtrat gegeben hat, scheint es nun, dass es alle in die Behörde drängt. Zum zweiten Wahlgang treten an: Michel Bokstaller (SVP), Markus Hofmänner (CVP), Petra Näf-Rissi (FDP), Fred Rohrer (parteilos), Andreas Schwarz (FDP) und Pia Zurbrügg (SP). Sie alle haben auch schon bei der Wahl vom 27. September kandidiert und unterschiedlich erfolgreich abgeschlossen.

Doch zu diesen Sechs kommen mit Werner Leuzinger, Polizist a. D., Geschäftsführer (parteilos) sowie Rolf Pfeiffer, geschäftsführender Teilhaber (parteilos) noch zwei neue Gesichter hinzu. Zwei Frauen und sechs Männer kämpfen somit um die vier freien Sitze im Buchser Stadtrat.

Rolf Pfeiffer ist derzeit im Fürstentum Liechtenstein wohnhaft. Sollte Rolf Pfeiffer, der Präsident von Wirtschaf Buchs ist, gewählt werden, müsste er seinen Wohnsitz in die Gemeinde Buchs verlegen.

Wildhaus-Alt St.Johann: Zwei Frauen und zwei Männer

In Wildhaus-Alt St. Johann haben am vergangenen Wochenende sowohl Ingrid Abderhalden (parteilos), Karl Bollhalder (FDP), Rita Elmer (parteilos) und Peter Hofstetter (SVP) das absolute Mehr nicht erreicht. Sie haben bis Freitagabend um 17 Uhr ihre Kandidatur für den zweiten Wahlgang eingereicht.

Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann, der im ersten Wahlgang nur wenige Stimmen erreichte, tritt also nicht noch einmal an.