Heidiland Tourismus gewinnt Preis

Bad Ragaz Heidiland gewinnt internationalen Preis Mit der digitalen Informationsplattform partner.heidiland.com gewinnt Heidiland Tourismus einen «German Brand Award». Die Gewinner wurden in Berlin bekannt gegeben. 11.06.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich stellvertretend für das ganze Team: Stephan Meyer, Leiter Marketing Services, Adrian Pfiffner, Leiter Unternehmenskommunikation, und Orlando Bergamin, Geschäftsführer (von links). Bild: PD

Grosse Ehre für Heidiland Tourismus: Die digitale Informationsplattform partner.heidiland.com der Ostschweizer Tourismusorganisation ist mit einem der begehrten «German Brand Awards» 2022 ausgezeichnet worden.

Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner wurden an der Preisverleihung durch das German Brand Institute in Berlin bekannt gegeben. Mit dem internationalen Preis werden einzigartige Marken und Markenmacher ausgezeichnet. Eine Jury, bestehend aus unabhängigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Beratung und Agentur kürt dabei Bestleistungen in der Markenführung, wie es auf der Award-Website heisst.

Engagiert im Bereich der Digitalisierung

Heidiland Tourismus gehört zum Kreis der Gewinnerinnen und Gewinner in der Kategorie «Brand Communication Web and Mobile». Die Auszeichnung in dieser Kategorie hat für die regionale Tourismusorganisation aus der Ostschweiz insofern einen ganz besonderen Stellenwert, als sie sich selbst seit einigen Jahren sehr stark im Bereich der Digitalisierung engagiert und Partner auf diesem Weg begleitet, wie Heidiland Tourismus mitteilte.

Innerhalb der Branche auf viel Resonanz gestossen

«Umso stolzer sind wir, dass unsere Arbeit als regionale Service- und Netzwerkorganisation in diesem Bereich auch im internationalen Vergleich herausragt und wir von ausgewiesenen Experten auf unserem Weg bestätigt werden», freut sich Heidiland-Geschäftsführer Orlando Bergamin. Der Award bestätige, dass man mit der Informationsplattform für die Netzwerkpartner eine innovative Kommunikationslösung geschaffen habe, die auch innerhalb der Branche auf sehr viel Resonanz gestossen ist.

Mit partner.heidiland.com will Heidiland Tourismus seine Partner noch besser informieren und noch zielgerichteter unterstützen, wie weiter in der Mitteilung steht. Visuelles Highlight der Website ist ein kurzer Animationsfilm, der die vier Kernbereiche von Heidiland Tourismus in aller Kürze vorstellt und so das vielseitige Aufgabengebiet einer modernen Tourismusorganisation auf lustvolle und spielerische Art aufzeigt. Realisiert wurde der kurze Erklärfilm von der Zürcher Agentur Zense GmbH, die sich auf die Visualisierung komplexer Inhalte spezialisiert hat. Auf der technischen Seite zeichnete die TSO AG (Spezialisten für Digitalisierung im Tourismus) für die Umsetzung der Website verantwortlich.

Über 1200 Marken aus 19 Staaten

Der German Brand Award 2022 ist erneut in zwei unterschiedliche Disziplinen mit verschiedenen Kategorien unterteilt.

Die Disziplin «Excellence in Brand Strategy and Creation», zu der auch die Heidiland-Nomination zählte, zeichnet dabei die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachbereiche aus, wie Heidiland Tourismus in seiner Mitteilung schreibt. Am German Brand Award nahmen im Jahr 2022 über 1200 bekannte Marken aus insgesamt 19 Staaten teil. Zu den Gewinnern gehörten im letzten Jahr international bekannte Marken wie BMW oder Mammut. (pd)