Haustiere 16 Papageien vor dem Einschläfern gerettet: Toggenburger Tierpensionen werden wieder vermehrt aufgesucht Die Ferienplätze für Haustiere waren diesen Sommer im Toggenburg wieder sehr gefragt. Auch für die Herbstferien wird eine grosse Nachfrage erwartet. Noémi Sutter Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Der Papageienhof in Mogelsberg gab 16 Papageien ein neues Zuhause. Bild: PD

Die Menschen konnten diesen Sommer wieder vermehrt verreisen. In diesen Ferienplänen haben Haustiere häufig keinen Platz. Im besten Fall werden sie für eine Zeit in einer Tierpension platziert, im schlechtesten Fall permanent abgegeben oder ausgesetzt.

Der Besitzer des Büsi- und Papageienhofs in Mogelsberg, Marcel Jung, berichtet von mehr Abgabetieren in diesem Sommer. «Viele Tiere sind vom Tierschutz Appenzell Ausserrhoden oder St.Gallen reingekommen, vor allem Katzen und Vögel.» Der Hof könne insgesamt 150 Katzen, 300 Papageien, 15 Hunde und 30 Nager beherbergen.

Zur Frage, was das schönste Erlebnis in diesem Sommer gewesen sei, antwortet Jung: «Wir konnten 16 Papageien bei uns auf dem Hof ein Zuhause schenken und sie vor der Einschläferung bewahren.» Diese hätten durch einen Todesfall keinen Besitzer mehr gehabt. Er sagt: «Momentan sind etwa 320 Tiere auf dem Gnadenhof zu Hause.» Diese Zahl verändere sich nicht gross, weil viele ältere Tiere kein anderes Zuhause mehr finden würden. Sie dürfen deshalb ihr restliches Leben in Mogelsberg verbringen.

Professionelles Know-how wird oft unterschätzt

Die Tierpension in Nesslau war diesen Sommer wieder voll ausgebucht. «Das war seit Anfang Corona nicht mehr der Fall», sagt die Leiterin Cathrin Zimmermann. Vor allem über die Schulferienzeit war die Pension ziemlich überlastet.

«Nicht nur Stammkunden brachten ihre Tiere in die Ferien, sondern auch viele Neukunden fanden zu uns.» Die Leiterin berichtet: «Es ist schön zu sehen, dass die Tiere, welche das erste Mal bei uns in den Ferien sind, nach ein, zwei Tagen auftauen und nicht mehr schüchtern sind.» In den Herbstferien werde die hohe Nachfrage wieder erwartet. «Den Kunden haben wir mitgeteilt, dass sie rechtzeitig reservieren müssen.»

Momentan seien drei Katzen und acht Hunde bei ihnen in der Tierpension. Im Tierheim hingegen seien es mehr: «Zehn Katzen und elf Hunde suchen ein Zuhause.» Für die hohen Zahlen seien die Tierschutzfälle verantwortlich. Unter anderem gebe es einen Hund, der mit einer Familie aus der Ukraine geflüchtet sei. «Zwei weitere Hunde kamen zu uns, weil sie unüberlegt gekauft wurden», sagt Zimmermann. Auch in Lütisburg berichtet die Hundepension Neugonzenbach von einem guten Sommer. «Wir hatten viele Hunde, die bei uns in den Ferien waren», sagt die Leiterin Vanessa Kangsar. Und betont dabei: «Obwohl wir erst Anfang August unsere Hundepension eröffnet haben.» Die Sommerferien sind jedoch vorbei und momentan habe sie noch fünf Hunde. Die Nachfrage nach Tierpensionen ist in diesem Jahr wieder stark gestiegen, sagt Vanessa Kangsar. «Vor allem seit Corona gibt es immer mehr Hundebesitzer, die nicht mehr im Homeoffice arbeiten und einen Tagesplatz für ihre Hunde suchen. Meist wissen sie dann nicht wohin und geben ihre Hunde an Privatpersonen weiter.»

Doch oft werde das pro­fessionelle Know-how unterschätzt. «Zudem ist es staatlich vorgegeben, dass die Betreuung von mehr als fünf Hunden nur mit der Ausbildung zur Tierbetreuerin oder zum Tierbetreuer erlaubt ist.» Die Leiterin sagt weiter: «Nach meiner Ausbildung zur Grafikerin und mehreren Jahren in dieser Branche habe ich mich entschieden, meinen grössten Traum, nämlich mit Hunden zu arbeiten, umzusetzen.» Dieses Jahr schloss sie ihre zweite Ausbildung als Tierbetreuerin FBA ab und eröffnete ihre eigene Hundepension.

In Sirnach blieb es diesen Sommer ruhig

Der Tierschutzverein Sirnach und Umgebung berichtet hingegen, der Sommer sei eher ruhig gewesen. Die Geschäftsstellenleiterin Larissa Bombelli berichtet: «In den rund 13 Ge­meinden sind dieses Jahr bisher nur halb so viele Katzen abgegeben worden wie zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.» Dies sei aber je nach Region sehr unterschiedlich. «Wir sind ländlich gelegen, hier können die Katzenbesitzer gut auf die Nachbarn zugehen.»

