Hartes Cup-Schicksal für den FC Buchs: Statt auf den FC St. Gallen in der ersten Hauptrunde trifft man auf den FC Dürrenast in der ersten Vorrunde. Eine Regeländerung auf die Saison 2020/21 verhindert, dass ein grosser Fussballclub auf die Rheinau kommt. Der FC Buchs muss mit einem Gast aus dem Berner Oberland vorlieb nehmen. Robert Kucera 09.07.2020, 14.07 Uhr

Der FC Buchs wird am 15. August zum ersten Cup-Spiel der Vorrunde den FC Dürrenast empfangen. Robert Kucera (Buchs, 28. September 2019)

FC Dürrenast statt FC St. Gallen oder BSC Young Boys – so lautet die harte Cup-Realität für den FC Buchs. Nachdem die Rheinau-Crew Losglück hatte und einer von zwei Ostschweizer Vertretern der Regionalliga sein durfte, die in der Hauptrunde des Schweizer Cups 2020/21 stehen, hat der nationale Fussballverband nun umentschieden. Die regionalen Mannschaften müssen nun zwei Vorrunden absolvieren, ehe man die Hauptrunde erreicht.

In der ersten Runde geniessen die Clubs aus der Super League und der Challenge League ein Freilos – die vier besten Mannschaften der Super League auch in Runde zwei. Für die Chance auf einen Cup-Schlager gegen St. Gallen müssten die Buchser nun vier Matches gegen weitaus höher klassierte Mannschaften gewinnen und dann noch Losglück haben – schier unerreichbar.

Frust, Wut und Katzenjammer beim FC Buchs? Wäre dem so, es wäre für alle Fussball-Begeisterten der Region nachvollziehbar.

«Natürlich hadern wir mit dem Schicksal»,

gibt Vizepräsident Tino Kesseli zu. «Doch wir machen das Beste daraus.» Nach der ersten Enttäuschung ging man zügig zur Tagesordnung über. Mit Sachen, die man nicht ändern kann, will man sich auf dem Sportplatz Rheinau nicht lange aufhalten oder gar Energie verschwenden.

Siegesserie im Cup bringt Verschiebungen mit sich

Diese wird nun zur Vorbereitung auf einen strengen August benötigt. «Der ganze Spielplan wird über den Haufen geworfen, wenn wir Erfolg haben», sagt Kesseli. Das Terminchaos ist vorprogrammiert. «Eine organisatorische Herausforderung in einer speziellen Situation», umschreibt es der Buchser Vizepräsident.

Fest steht, dass die Cup-Vorrunden-Partie gegen Rheineck oder Mels (Schweizer Cup für die Saison 2021/22) verschoben werden muss. An jenem Tag findet nun das Spiel gegen den FC Dürrenast statt. Setzt sich Buchs gegen den Thuner Stadtclub durch, muss der Meisterschaftsauftakt in Poschiavo verschoben werden, da dann die zweite Cup-Vorrunde statt-findet. Siegt Buchs auch da, fällt im Anschluss das erste 3.-Liga-Heimspiel der Saison gegen Triesen ins Wasser.

Die Alternative: Mit angezogener Handbremse gegen Dürrenast spielen und verlieren. Verschiebungen von Meisterschaftsspielen sind dann überflüssig. Von dieser eleganten Lösungen hält Tino Kesseli absolut nichts:

«Wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir auch gewinnen.»

Das Cup-Spiel ge­gen die Berner Oberländer wird seriös vorbereitet und ausgetragen. «Ein Sieg kann auch pushen und das Team kann danach einen Lauf haben», ortet der Vizepräsident viel Potenzial in dieser Cup-Partie, die das Team zusätzlich stärken kann.

Gast aus dem Berner Oberland ist ein wahrer Prüfstein für Buchs

«Dürrenast ist ein cooler Gegner und mal was anderes», freut sich Kesseli auf die Partie am Samstag, 15. August, um 16 Uhr, auf der Rheinau. Wie Buchs spielen die Thuner in der 3. Liga. «Wir sind sehr gespannt auf dieses Spiel.» Die Berner könnten sich als harter Brocken erweisen. Sie spielen erst seit letzter Saison in der 3. Liga. Zuvor waren es vier Jahre in der 2. Liga und 15 Jahre in der 2. Liga interregional.

Dürrenast ist im Bernbiet bestens bekannt und ein Traditionsverein. In den 60er-Jahren sorgten die Oberländer zweimal für Furore: Aufstieg in die 1. Liga und im Dezember 1967 wurden die Thuner erst im Cup-Achtelfinal vom FC Luzern gestoppt.