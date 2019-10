Halbhartkäse von Gamperfin und Ziegenkäse von Malschüel wurde an der Olma ausgezeichnet Alpkäse-Produzenten aus der ganzen Schweiz waren eingeladen, ihre Qualitätsprodukte für die Alpkäse-Prämierung an der Olma einzureichen.

16. Preis: Gamperfiner Alpkäse, Alp Gamperfin Brand, Gemeinde Grabs, von Florian Tischhauser, Grabs (links im Bild mit seinen Kindern). Markus Hobi (Jury-Vorsitz) überreichte den Preis. (Bilder: TKF)

(pd/wo) Viele wertvolle Kräuter und Gräser der Alpweiden, kristallklares Quellwasser und gehaltvolle Alpmilch: Auf den Alpen gibt es beste Bedingungen, um würzigen Käse herzustellen. Wer sein Handwerk am besten versteht, wird alljährlich an der Alpkäse-Prämierung der Olma ermittelt. Alpkäse-Produzenten aus der ganzen Schweiz waren eingeladen, ihre Qualitätsprodukte für die 19. Olma-Alpkäse-Prämierung einzureichen. Total wurden 198 Käse eingesandt und taxiert. Gastreferent an der Alpkäse-Prämierung war alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz.

Rang 5 für Ziegenkäse Alvierbrise

Am Freitag fand im Rahmen der Olma die Prämierung der besten Alpkäse statt. Dabei schafften es auch zwei Produzenten aus dem Werdenberg, einen Preis zu gewinnen. In der Kategorie Schaf-/Ziegenkässe erreichte Theres Wepfer vom Verein Ziegenfreunde Gams den 5. Rang. Ihr Ziegenkäse Alvierbrise aus 100 Prozent Ziegenmilch stammt von der Ziegenalp Malschüel auf Seveler Gemeindegebiet.

5. Preis: Ziegenkäse Alvierbrise (100% Ziegenmilch), Ziegenalp Malschüel, Gemeinde Sevelen, von Theres Wepfer, Verein Ziegenfreunde, Gams.

In der Kategorie Halbhartkäse erreichte Florian Tischhauser aus Grabs mit seinem Gamperfiner Alpkäse den 16. Rang. Der Käse stammt von der Alp Gamperfin Brand in Grabs. In allen Kategorien gab es neben den Auszeichnung für die Preisträger auch noch Annerkennungsurkunden. Während der Olma, die noch bis zum 20. Oktober dauert, kann das Publikum in der Halle 9.1 eine Auswahl der prämierten Käse degustieren und kaufen.

Milchproduktion und Verkäsung auf der Alp

Alpkäse wird von Älplerinnen und Älplern während der Sömmerungszeit auf den verschiedenen Alpen in den Schweizer Bergen aus Alpmilch und in sorgfältigster Handarbeit hergestellt. Alpkäse darf sich ein Käse nur nennen, wenn die Milchproduktion und die Verkäsung auf der Alp stattfinden. Im Vorfeld der Alpkäse-Prämierung nahm sich eine Fachjury der Prüfung der Käse an und ermittelte die Gewinner. Die Jury bewertete die Qualität insgesamt als hervorragend. Bewertet wurde in den fünf Kategorien Halbhartkäse, Hartkäse, Hobelkäse, Schaf-/ Ziegenkäse und Mutschli. Die Preissumme beträgt insgesamt 18'000 Franken.