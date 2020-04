Halb verhungertes Pferd eingeschläfert +++ Wegen Decke sah man nicht, dass Pferd abgemagert war +++ zweites Pferd konnte gerettet werden Auf einem Pferdehof in Buchs musste ein abgemagertes Pferd eingeschläfert werden. Der kantonale Veterinärdienst war bereits im Januar 2020 auf dem Hof. Laut dem Veterinärdienst gab es damals keinen Anlass, die Pferde zu beschlagnahmen. Alexandra Gächter 16.04.2020, 17.27 Uhr

Als dem Pferd die Decke abgezogen wurde, bemerkte man erst, dass es halb verhungert war. Es musste unverzüglich eingeschläfert werden. Vorher versuchte es lange, aufzustehen. Bild: Leserbild PD

Es waren keine schönen Bilder, die Andi Vetsch aus Buchs am vergangenen Samstag aufnahm. Ein weisses Pferd lag am Boden. «Es versuchte, aufzustehen, aber es gelang ihm nicht. Erst dachte ich, dass das Pferd sich wälzt, was nichts Ungewöhnliches ist. Doch es ging etwa eine halbe Stunde so weiter und kam einfach nicht auf die Beine», sagte Andi Vetsch gegenüber dem W&O.

Er sei kein Pferdefachmann, aber dass hier etwas nicht stimmt, habe er gemerkt. Also versuchte Vetsch den Besitzer zu erreichen. Da ihm dies aber nicht gelang, rief er die Gamser Tierarztpraxis Kreuzberg an. «Die hatten Notfalldienst und kamen schnell», so Vetsch.

«Meldung nie zu uns gelangt»

Für das weisse Pferd, ein 16-jähriger Holsteinerwallach kam jede Hilfe zu spät. Es musste eingeschläfert werden.

«In den Medien wird behauptet, wir hätten schon im Herbst eine Meldung betreffend schlechter Pferdehaltung erhalten. Unsere Abklärungen haben ergeben, dass diese Meldung nie zu uns gelangt ist», spricht Amtsleiter Albert Fritsche den Artikel auf dem Onlineportal von Blick an.

«Der Veterinärdienst war Ende Januar 2020 vor Ort aufgrund einer anonymen Meldung betreffend der Hundehaltung», sagte Fritsche weiter.

«Es gab damals keinen Anlass, die Pferde zu beschlagnahmen. Es konnten bauliche Mängel am Stall festgestellt werden. Die Pferde hatten Futter, Wasser und Stroh zur Verfügung. Im Heustock befanden sich Stroh- und Heuvorräte, der Stall war eingestreut. Die festgestellten Mängel liessen nicht die Vermutung aufkommen, dass sich die Situation so rasch verschlechtert.»

Andi Vetsch sagt, er habe sich später Vorwürfe gemacht. «Vielleicht hätte ich genauer hinschauen müssen.» Für das Pferd tue es ihm sehr leid. Jedoch habe der weisse Holsteinerwallach eine blaue Decke getragen. Er konnte also nicht sehen, ob das Pferd abgemagert ist. Spaziergänger, die in der Nähe des Stalles ihre Runden drehen, gäbe es hier wenige. So konnte das Pferd unbemerkt immer weiter abmagern, bis ihm am Samstag schliesslich die Kräfte verliessen und es nicht mehr auf eigenen Beinen stehen konnte.

Das weisse Pferd lag mit einer blauen Decke am Boden und versuchte immer wieder mit letzter Kraft aufzustehen. Ein Nachbar bemerkte dies und meldete den Fall unverzüglich. Bild: Leserbild PD

17-jährige Pintostute gerettet

Ganz umsonst war die Meldung von Nachbar Andi Vetsch aus Buchs aber nicht. Dank ihm und dem sofortigen Einschreiten der Tierarztpraxis Kreuzberg Gams sowie dem Kantonalen Veterinärdienst konnte das zweite Pferd, eine 17-jährige Pintostute, gerettet werden. Albert Fritsche:

«Aufgrund der Tatsache, dass die Pferde mangelhaft versorgt waren und keine Futtervorräte vorhanden waren, wurde das zweite Pferd beschlagnahmt.»

Dem zweiten Pferd gehe es gut. Es sei aber ebenfalls stark abgemagert. Andi Vetsch fügt an: «Das gescheckte Pferd hat längere Haare als der Schimmel, weshalb ich hier die Abmagerung nicht bemerkte. »

Ob das eingeschläferte Pferd nebst der Abmagerung weitere Krankheiten oder Verletzungen aufweist, ist derzeit noch nicht klar. Dies ist beim eingeschläferten Wallach Inhalt der pathologischen Abklärungen am Tierspital Zürich. Das zweite Pferd schien bei der Beschlagnahmung an keinen Erkrankungen zu leiden», sagte Fritsche abschliessend.