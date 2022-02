Vaduz: Haftstrafe für Taxifahrer wird auf acht Monate erhöht

Vaduz Nach viertem Rechtsgang: Haftstrafe für Taxifahrer auf acht Monate erhöht Nach dem Prozess vor Obergericht steht fest: Ein Taxifahrer muss wegen Nötigung und Freiheitsentzug hinter Gitter. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Das Fürstliche Obergericht in Vaduz verschärfte die Strafe für den Taxifahrer.

Beide Parteien wollten das Urteil des Erstgerichts nicht akzeptieren: Die Staatsanwaltschaft sprach sich für eine härtere Bestrafung aus, die Ver­teidigung plädierte auf eine reduzierte Haftstrafe. Der Fall hat schon mehrere Rechtsgänge hinter sich, verändert haben sich die Vorwürfe allerdings nicht.

Zur Erinnerung: Im August nahmen ein Taxifahrer und sein Kollege die Verfolgung auf ein anderes Taxi auf. Denn darin befand sich ein ehemaliger Stammgast, der dem Taxifahrer Geld schuldete. Als das verfolgte Taxi schliesslich seine Fahrt beendete, kam es zu einer Rangelei.

Obergericht befasste sich mit der Verfolgungsjagd

Der angeblich geprellte Taxifahrer stellte den ehemaligen Stammgast zur Rede und schlug ihm eine Bierflasche aus den Händen. Schliesslich soll er ihn in sein Auto gezerrt und auf die hintere Sitzbank gedrückt haben. Bis er ihn rund zehn Minuten später wieder aus seinem Taxi warf und davonrauschte. Wegen Nötigung und Freiheitsentzug verurteilte das Erstgericht den Taxifahrer zu einer zweimonatigen Haftstrafe.

Der Angeklagte legte gegen dieses Urteil Berufung ein, und die Verhandlung ging vor dem Obergericht in Runde zwei. Dieses wies den Fall an das Erstgericht zur neuerlichen Beurteilung zurück. Wiederum legte der Taxifahrer Berufung ein, weshalb sich am Dienstagnachmittag erneut das Obergericht mit der Verfolgungsjagd zu beschäftigen hatte. Auch im vierten Rechtsgang blieb der Angeklagte bei seiner Version: «Ich wurde laut, aber ich habe meinen ehemaligen Stammgast nicht zur Taxifahrt gezwungen, der stark alkoholisierte Mann stieg freiwillig ein.» Er habe lediglich die Sache mit den Geldschulden klären wollen, so der Taxifahrer.

«Ich bin ja nicht juristisch ausgebildet»

Wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz und anderer Delikte sitzt der Taxiunternehmer derzeit in Untersuchungshaft. Verantworten muss er sich ausserdem wegen Fahrens ohne gültigen Führerausweis. Er hätte seinen Ausweis beim Amt für Strassenverkehr auf unbestimmte Zeit abgeben sollen, was er allerdings nicht tat. Angeblich soll der Taxifahrer noch weiter gegangen sein: Zwei Polizisten sagten an der ersten Verhandlung aus, den Erstangeklagten im Januar 2020 während einer Patrouil­lenfahrt gesichtet zu haben, wie er mit seinem eigenen Fahrzeug unterwegs gewesen sei. Der Taxiunternehmer behauptete, dass zu dem Zeitpunkt ein Be­kannter sein Auto genutzt habe. Auch vor dem Obergericht blieb er bei dieser Behauptung.

Sein Verteidigter hielt fest, dass das Erstgericht den Polizisten geglaubt hätte, obwohl die Scheiben des Fahrzeuges getönt waren. «Ich unterstelle den Polizisten keine Falschaussage», so der Verteidiger. «Aber sie sind auch nur Menschen und können sich irren.» So hätten die Beamten beispielsweise behauptet, der Fahrer hätte lange, blonde Haare gehabt – «mein Mandant hat kurze dunkle».

Der Angeklagte hatte auch eine Erklärung, weshalb er seinen Führerausweis bis heute beim Amt für Strassenverkehr nicht abgegeben hat: «Ich habe vom Gericht zweimal ein Schreiben bekommen und zweimal eine saftige Strafe bezahlt.» So sei er davon ausgegangen, dass die Angelegenheit damit vom Tisch ist, er sei ja nicht juristisch ausgebildet. «Ausweis hin oder her – gefahren bin ich zu jenem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht.»

Für die Staatsanwältin war klar: Die Strafe muss erhöht werden. «Denn wir haben es hier mit einem einschlägig vorbestraften Wiederholungstäter zu tun.» Zudem liege auch keine positive Prognose vor, dass der Angeklagte einst ein deliktfreies Leben führt.

Runde fünf wird es keine geben

Der Senat des Obergerichts entschied schliesslich, die Haftstrafe von zwei auf acht Monate anzuheben. Nach wie vor geht er davon aus, dass der ehemalige Stammkunde beim Angeklagten nicht freiwillig eingestiegen ist. Und er schenkt dem Angeklagten keinen Glauben, was das Fahren ohne Führerausweis anbelangt.

Die Geldbusse dafür hat das Obergericht bei 750 Franken bedingt belassen. Das Strafmass für den Kollegen des Taxifahrers blieb unverändert bei einer bedingten Geldbusse von 2000 Franken.

Das Urteil ist somit rechtskräftig, denn dem Angeklagten steht kein ordentliches Rechtsmittel zur Verfügung.

