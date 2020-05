Haft, Landesverweis und hohe Kosten: Drogen-Fund im Zug zwischen Buchs und Sargans entlarvt einen Profidieb

Ein slowenischer Bote, der in zwei Chips-Dosen Kokain in die Schweiz gebracht hat, stand in Mels vor dem Kreisgericht und erhielt eine mehr als zweijährige Haftstrafe sowie einen zehnjährigen Landesverweis. Er war bereits wegen gewerbsmässigen Diebstahls ausgeschrieben.

Reinhold Meier 25.05.2020, 10.29 Uhr