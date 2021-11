Haag/Genf Solarpreis-Diplom für netzunabhängiges Gewerbegebäude in Haag Das solarbetriebene Gewerbegebäude von Daniel Bächi/Bächi Power in Haag läuft als eines der ersten Industriegebäude weltweit ausschliesslich mit vom Gebäude produziertem und im Gebäude gespeichertem Solarstrom. Der Bau wurde nun im Rahmen des Schweizer Solarpreises mit einem Diplom ausgezeichnet. Corinne Hanselmann 04.11.2021, 08.30 Uhr

2020 hat Bächi Power das Gewerbegebäude an der Nordstrasse in Haag bezogen. Bild: Corinne Hanselmann

Seit über zehn Jahren tüftelt Dr. Daniel Bächi an einem System, das gebrauchte Batterien aus Elektrofahrzeugen im Zusammenhang mit Fotovoltaikanlagen wiederverwenden kann. Um seine Ideen und die eigenen Entwicklungen in der Praxis zu erproben, hat er für seine Einzelfirma Bächi Power in Haag ein Gewerbegebäude bauen lassen, das energieautark und unabhängig vom Stromnetz funktioniert. Seit bald zwei Jahren ist es nun in Betrieb.

In Genf ein Diplom erhalten

Daniel Bächi hat das innovative Gebäude für den Schweizer Solarpreis 2021 angemeldet. Zu seiner grossen Freude durfte er am Dienstag bei der Preisverleihung in Genf ein Solarpreis-Diplom entgegennehmen.

Daniel Bächi bei der Arbeit im energieautarken Gebäude. Bild: Corinne Hanselmann

Das 2019/2020 erstellte Gebäude an der Nordstrasse in Haag ist in energiesparender Hybridbauweise mit Holz und Sandwichpanelen gebaut. Es konsumiert dank der sehr guten Wärmedämmung, stromsparender IT, sparsamem Elektrowerkzeug, LED-Beleuchtung und A+++-Haushaltsgeräten insgesamt nur 4’200 Kilowattstunden pro Jahr.

Überschüssiger Strom wird gespeichert

Die 12 kW Süd-Ost-West PV-Fassadenanlage erzeugt 5’900 Kilowattstunden pro Jahr. Das solarbetriebene Gewerbegebäude versorgt alle Geräte mittels Solarenergie energieautark und netzunabhängig. Mittels Speicherung des überschüssigen Solarstroms von 1’700 Kilowattstunden in Batterien wird das Gebäude ganzjährig netzunabhängig betrieben.