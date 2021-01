Haag/Frümsen Fritz Egli ist seit Kindesalter mit der Ortsgemeinde Haag verbunden Nach 25 Jahren im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Haag, 17 Jahre davon als Präsident, ist Fritz Egli Ende Jahr zurückgetreten. Corinne Hanselmann 05.01.2021, 10.42 Uhr

Fritz Egli ist schon seit seiner Kindheit eng mit der Ortsgemeinde Haag verbunden. «Als Bub hat mich mein Vater mitgenommen zum Holzen», erzählt er. Damals holzte die Ortsgemeinde nämlich noch selber in ihrem Wald. Im Jahr 1995 wurde Fritz Egli Mitglied des Verwaltungsrats der Ortsgemeinde Haag. Aus einem traurigen Grund war dort ein Platz freigeworden: Fritz Eglis Vater, der ebenfalls Fritz Egli hiess, verunglückte 1994 tödlich. Rund 20 Jahre lang hatte er dem Rat angehört.

Ein weiterer Schicksalsschlag führte dazu, dass Fritz Egli 2003 das Amt des Präsidenten übernahm. Sein Vorgänger Christian «Christli» Hagmann erlitt ein Jahr zuvor einen Hirnschlag und konnte das Amt nicht mehr weiterführen. Egli sagte sofort zu, als es um die Nachfolge Hagmanns ging. «Wir hatten schon damals einen sehr guten Zusammenhalt innerhalb des Rats. Aber dass ich das so lange machen werde, damit rechnete ich damals nicht», sagt der 60-Jährige und lacht.

Amt liess sich gut mit der Landwirtschaft vereinbaren

Fritz Egli ist Landwirt und wohnt in Frümsen. Heute bewirtschaftet er einen eigenen Betrieb mit Aufzuchtrindern und arbeitet rund 60 Prozent auswärts auf dem Naturahof in Frümsen.

«Mit dem Landwirtschaftsbetrieb liessen sich meine Aufgaben als Ortsgemeinde-Präsident gut vereinbaren. Ich konnte auch mal tagsüber zwischendurch etwas erledigen.»

Jedes Jahr organisierte die Ortsgemeinde im Rossmad das grosse Bürgerfest, zu dem jeweils zwischen 120 und 150 Besucherinnen und Besucher kamen. Zudem gab es jeweils im Herbst einen Öko-Tag, an dem sich vor allem die etwas ältere Bürgerschaft beteiligte. «Da wurden beispielsweise Steinmauern gebaut oder Waldränder gesäubert.»

Dank Bauland-Verkäufen ist das Dorf gewachsen

Als grösstes Projekt während seiner Amtszeit nennt Fritz Egli die Erschliessung des Einfamilienhausquartiers Tscheggenau, südlich des Fussballplatzes in Haag. Die Ortsgemeinde hat dieses in etwa 14 Parzellen aufgeteilt. «Diese Bauplätze haben wir dann einzeln und relativ günstig an Familien verkauft», so Egli. Verkäufliches Bauland besitzt die Ortsgemeinde heute keines mehr. «Anfragen haben wir immer wieder.»

Schon vor seiner Amtszeit hat die Ortsgemeinde Haag viel Bauland, insbesondere für die Industrie, günstig verkauft. Heute würde man solches Land vielleicht eher im Baurecht abgeben statt zu verkaufen, so Egli.

«Aber damals ging es natürlich insbesondere darum, dass das Dorf wächst und Arbeitsplätze entstehen.»

Die Firmengebäude von Werfo (heute Sulzer Mixpac), Waro (heute Coop/Haagcenter), VAT, Delta Möbel, Jumbo und weitere sind allesamt auf Land entstanden, das früher der Ortsgemeinde Haag gehörte. Mindestens 1000 Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen.

Während Fritz Eglis Amtszeit war die Ortsgemeinde Haag zudem beteiligt am Aufbau der Nusssortensammlung in Frümsen. Sie stellte dort Land zur Verfügung, um einen Teil der Bäume zu pflanzen.

Rücktritt aus verschiedenen Gründen

Die Ortsgemeinde Haag liegt Fritz Egli am Herzen.

«Wenn man von klein auf dabei ist und sieht, wie sie sich immer weiter entwickelt, ist das eine schöne Sache.»

Mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats pflegte er stets ein gutes kollegiales Verhältnis. «Natürlich sind wir nicht immer derselben Meinung gewesen. Aber im Endeffekt konnte man sich immer auf einen Beschluss einigen.»

Dass Fritz Egli jetzt nach 25 Jahren zurücktritt, hat mehrere Gründe. «Zum einen ist mir der Aufwand für die Bürokratie in meinem Alter langsam zu gross. Zum anderen sollte der Verwaltungsrat etwas verjüngt werden, damit dann in einigen Jahren nicht alle Erfahrenen gleichzeitig aufhören», erklärt Egli. Ausserdem hat die Ortsgemeinde entschieden, den Verwaltungsrat auf den 1. Januar 2021 hin von fünf auf drei Mitglieder zu verkleinern, Kassier und Aktuar arbeiten ausseramtlich. Nachfolger von Fritz Egli ist das jahrelange Ratsmitglied Bruno Hofmänner – er ist seit dem 1. Januar der neue Präsident.

Etwas trauriger Abgang wegen Corona

Dass er nun ausgerechnet im Coronajahr aufhört, habe einen etwas traurigen Abgang zur Folge und sei etwas schade, so Egli. Denn weder Bürgerversammlung noch Bürgerfest oder Öko-Tag konnten stattfinden.

Für die Zukunft der Ortsgemeinde wünscht sich der zurückgetretene Präsident, dass es so gut weiter geht wie bisher und die Ratsmitglieder weiterhin gut miteinander zugange kommen.