Haag: In fahrunfähigem Zustand mit Auto verunfallt Am Sonntagmorgen ist ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von der Salezerstrasse abgekommen und verunfallt. Der Mann verletzt sich dabei leicht. 05.01.2020, 12.59 Uhr

Die Fahrt endete in einem Pfosten des Verkehrsschildes. Bild Kapo SG

(pd) Der 35-Jährige war gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei um 6.30 Uhr, von Salez her kommend, unterwegs in Richtung Ortsmitte von Haag. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto kontinuierlich nach rechts und kam schliesslich von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Auto frontal gegen den Pfosten eines Verkehrsschilds.