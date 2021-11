Haag Erster Fischotter-Nachweis im Kanton St.Gallen seit 49 Jahren Am Werdenberger Binnenkanal in Haag ist ein Fischotter in eine Fotofalle getappt. Der letzte gesicherte Nachweis aus dem Kanton St.Gallen stammte aus dem Jahr 1972. Corinne Hanselmann 04.11.2021, 16.27 Uhr

Sensation: In Haag gelang der erste gesicherte Nachweis eines Fischotters im Kanton St.Gallen seit 49 Jahren. Bild: PD

Nach jahrzehntelanger Abwesenheit kehrt der Fischotter langsam in die Schweiz zurück. Im Kanton Graubünden sind in den letzten Jahren in verschiedenen Gebieten gesicherte Nachweise gelungen, zuletzt im September in Bonaduz. Nun ist kürzlich am Werdenberger Binnenkanal in Haag ein Fischotter in die Fotofalle einer Privatperson getappt.