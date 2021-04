Haag Dieses Gebäude versorgt sich ganzjährig selber mit Energie – dank einem ausgeklügelten System und guter Isolation Daniel Bächi realisierte in Haag ein Gewerbegebäude, das sich durch Fotovoltaik komplett selber mit Energie versorgt. Sein selber entwickeltes System funktioniert dabei nicht nur mit neuen Batteriezellen, sondern auch mit ausgedienten Batterien von Elektrofahrzeugen. Corinne Hanselmann 06.04.2021, 11.25 Uhr

Daniel Bächi arbeitet im energieautarken Gebäude an einem Modul der Power Box. Corinne Hanselmann

Seit rund zehn Jahren tüftelt Dr. Daniel Bächi an einem System, das gebrauchte Batterien aus Elektrofahrzeugen im Zusammenhang mit Fotovoltaikanlagen wiederverwenden kann. Er ahnte schon damals, dass dies irgendwann zu einem wichtigen Thema werden wird. Dieses System – er nennt es Power Box – kann beispielsweise ein Wohnhaus oder ein gewerbliches Gebäude mit Energie versorgen.

Ideen und eigene Entwicklungen ausprobieren

Um seine Ideen und die eigenen Entwicklungen in der Praxis zu erproben, hat er für seine Einzelfirma Bächi Power in Haag ein Gewerbegebäude bauen lassen, das energieautark und unabhängig vom Stromnetz funktioniert. Seit etwas mehr als einem Jahr ist es nun in Betrieb. Das Umschalten von Sonnenenergie auf die Versorgung vom Stromnetz ist im Notfall möglich – beispielsweise bei tagelang anhaltendem dichtem Hochnebel – bisher musste Daniel Bächi davon aber nicht Gebrauch machen.

Viele Fotovoltaikanlagen sind auf den Maximalertrag ausgerichtet

Gemäss eigenen Angaben ist sein kleines Industriegebäude das erste weltweit, das ausschliesslich mit vom Gebäude produziertem und im Gebäude gespeichertem Sonnenstrom funktioniert. Dies reicht von der Heizung über den Betrieb seiner Arbeitsinfrastruktur wie Computer, IT, Lötstation oder 3D-Drucker bis hin zu Wasserboiler, Kaffeemaschine und einer kleinen Kompaktklimaanlage für den Sommer.

Zwar gibt es mittlerweile zahlreiche Fotovoltaikanlagen auf verschiedensten Gebäuden. Jedoch sind diese meistens auf maximalen Ertrag über das ganze Jahr ausgerichtet. «Eine normale Anlage produziert drei Viertel der Energie im Sommerhalbjahr», erklärt der Fachmann. «Verbraucht wird aber drei Viertel im Winterhalbjahr, weshalb dann meist ein grosser Bezug vom Netz nötig ist. Obwohl über das ganze Jahr gesehen weit mehr als der Jahresverbrauch an Strom produziert wird.»

70 Quadratmeter nehmen die Sonnenenergie auf

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Bächi Power das Gewerbegebäude an der Nordstrasse in Haag bezogen. Corinne Hanselmann

Der Bau an der Nordstrasse in Haag sticht ins Auge: grosse gelbe Tore und 70 Quadratmeter Fotovoltaikelemente an der Fassade. Im Februar 2020 hat Dr. Daniel Bächi das energieautarke Industriegebäude für seine Einzelfirma Bächi Power in Betrieb genommen. Im Obergeschoss befindet sich sein Arbeitsplatz. Im Erdgeschoss sind Garagen untergebracht. Das Gebäude versorgt sich komplett selber mit Strom (siehe Titelseite).

Möglich macht dies unter anderem die besondere Gebäudehülle. Daniel Bächi sagt:

«Das Gebäude ist sehr gut isoliert, sozusagen auf Tiefkühlhausstandard mit 20 Zentimeter dicken Sandwichpanels. Das ist das dickste, was es standardmässig auf dem Markt gibt.»

Zum Vergleich: Bei Mineralwolle würde dies fast einem halben Meter Dämmmaterial entsprechen. Die Isolation geht zudem bis zwei Meter unter den Boden. «Die Erdmasse unter dem Erdgeschoss dient so als passiver Wärmespeicher und hat in diesem Winter im unbeheizten EG die Temperatur immer über 10 °C gehalten», so Bächi.

Diese bestmögliche Isolation hat beim Bau des Gebäudes rund 20000 Franken Mehrkosten verursacht. Bächi ist überzeugt:

«Dadurch dass ich keine Energie vom Netz, kein Gas, kein Öl und kein Holz brauche, spare ich diesen Betrag bald wieder ein.»

Gebaut wurde das Gebäude, das auf einer Holzkonstruktion beruht, durch die Alpiger Holzbau AG aus Sennwald.

Gebrauchte Batterien schonen die Ressourcen

Der durch die Fotovoltaikanlage produzierte Strom wird in der von Bächi selbst entwickelten Power Box gespeichert. Zwei davon stehen im Erdgeschoss. Fällt eine aus, übernimmt die zweite vollautomatisch. «Das Spezielle an dieser Entwicklung ist das Power- und Batterie-Management-System. Die Module der Power Box steuern den Wechselrichter und den Laderegler an und überwachen die Batteriezellen.» Zudem können nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Batterien von Elektrofahrzeugen wiederverwendet werden. Gemäss Bächi ist dies mit bisher marktüblichen Systemen nicht möglich.

«Dies macht die Speicherung günstiger und schont die Ressourcen.»

Solche Batterien stammen beispielsweise aus Unfallautos.

Das ganze Gebäudesystem ist über WLAN verbunden. Die einzelnen Komponenten kommunizieren miteinander, um die Solarenergie möglichst effizient zu nutzen. Der Fachmann erklärt:

«Alle paar Minuten wird bei der Power Box der aktuelle Ladestand der Batterien abgefragt. Sind diese voll, werden die Speicherheizungen im Obergeschoss geladen.»

Daniel Bächi beim Herzstück der Anlage: In den zwei Power Boxen wird die Energie gespeichert. Corinne Hanselmann

Netzeinspeisung lohnt sich aus Bächis Sicht nicht

Seine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 12 Kilowatt-Peak ist darauf ausgerichtet, das Gebäude ganzjährig mit selber produziertem Strom versorgen zu können. Deshalb sind die Panels nicht auf dem Dach, sondern an der Fassade angebracht. Durch die senkrechte Anbringung kann im Winterhalbjahr, wenn die Sonne tief steht, effizienter Strom produziert werden.

An einzelnen Sommertagen kommt es vor, dass die Fotovoltaikanlage tagsüber mehr Energie liefert als das Gebäude verbraucht und in den Batterien gespeichert werden kann. Die überschüssige Energie wird an der Nordstrasse nicht ins Stromnetz zurückgespiesen. Dies lohnt sich aus Bächis Sicht nicht. Denn: «Die SAK zum Beispiel vergütet nur noch 4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) Solarstrom, verrechnet aber 15 bis 24 Rappen pro kWh bei Bezug ab Netz. Der Eigenverbrauch bringt also etwa fünfmal mehr als eine Einspeisung.»

Durch die Liebe verschlug es ihn von Zürich nach Haag

Daniel Bächi ist in Zürich aufgewachsen, hat Robotik und Flugzeugstatik an der ETH Zürich studiert und in Mikrotechnik doktoriert. Im Umfeld der Mechatronik und der Entwicklung fühlte er sich schon immer wohl. Durch die Liebe verschlug es ihn später nach Haag, wo er heute mit Frau und Sohn lebt.

Bächis Gebäude versorgt sich selber mit Sonnenenergie. Corinne Hanselmann

Nebst seiner selbstständigen Tätigkeit ist der 50-Jährige in einem Teilzeitpensum als Regulatory Affairs Manager beim Laborgerätehersteller Integra Biosciences AG tätig. «Als Absicherung ist dies für mich sehr wertvoll», sagt Bächi. Bisher sind seine entwickelten Systeme nämlich noch zu unbekannt und wenig gewinnbringend.

«Mein Ziel ist es aber, als Hersteller dieser Power Box Erfolg zu haben.»

Die Entwicklung des Systems hat einst als Hobby angefangen, denn auch am Wohnhaus hat Bächi eine Fotovoltaikanlage.

Teilnahme am Schweizer Solarpreis 2021

Daniel Bächi hat sein energieautarkes Gebäude für den Schweizer Solarpreis 2021 angemeldet. Noch läuft die Anmeldephase, im Juni sollen die Sieger feststehen. All zu grosse Chancen rechnet sich Bächi nicht aus:

«Die Konkurrenz ist hart.»

Er erhofft sich von der Teilnahme aber etwas mehr Bekanntheit sowie Kontakte zu Menschen und Firmen mit gleichen Interessen.

Hinweis

Falls es die Coronasituation zulässt, kann das Gebäude am Tag der Sonne vom 19. Juni 2021 in Kleingruppen besichtigt werden.