Haag «Mit drei Mitarbeitern, kleinem Sortiment und einem Lieferwagen legten wir damals los»: Delta Möbel feiert ein halbes Jahrhundert Bevor Delta Möbel in Haag ins Jubiläumswochenende startete, fand am Donnerstagabend ein VIP-Event statt. Bianca Cortese 12.11.2021, 18.28 Uhr

Die Familie Gebelein feierte mit Freunden, Wegbegleitern, Partnern und «La Compagnia Rossini». Auch Gemeindepräsidenten waren zu Gast, welche Spendenschecks für Spitex Sennwald, Weihnachtsaktion Gams sowie Lukashaus Grabs entgegennehmen durften. Bilder: Albert Mennel Starkoch Johann Lafer überraschte Regula und Willi Gebelein mit einer Grussbotschaft. Albert Mennel Karlheinz Gebelein bedankte sich bei seiner Frau Nina mit Blumen. Albert Mennel Die Gäste verbrachten einen gemütlichen Abend bei Delta Möbel. Albert Mennel

Familie, Freunde, Wegbegleiter und Partner fanden sich am Donnerstag bei Delta Möbel in Haag ein, um mit der Familie Gebelein das 50-jährige Bestehen des traditionsträchtigen Familienunternehmens zu feiern. Neben «La Culina», welche die Gäste kulinarisch verwöhnte, sorgte «La Compagnia Rossini» für die musikalische Unterhaltung und Moderator Phil Dankner führte souverän und sympathisch durch den Abend, indem er die Geschichte des Unternehmens und zahlreiche Highlights der vergangenen Jahre auf verschiedene Art und Weise Revue passieren liess.

«Schritt für Schritt» zum erfolgreichen Unternehmen

Ein halbes Jahrhundert ist es her, als Firmengründer Karlheinz Gebelein den Grundstein für die Delta Möbel AG in Haag legte. Der Seniorchef erzählte über die Anfangszeit des Unternehmens:

«Mit drei Mitarbeitern, einem kleinen Polstermöbelsortiment auf 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche, einem Lieferwagen mit Plane und einem blauen VW-Käfer legten wir damals los.»

Dass das Unternehmen irgendwann «so richtig gross werden könnte» – wie es heute ist, damit hatte die Familie damals nicht gerechnet. Dies sei «Schritt für Schritt», passiert, meinte der Firmengründer, denn nach der Eröffnung im Juni 1971 seien das Sortiment und die Dienstleistungen stetig den Anforderungen und Kundenwünschen angepasst und ausgebaut worden. Heute präsentiert sich Delta Möbel auf einer Fläche von rund 17'500 Quadratmetern, wobei sich den Besuchern auf vier Etagen eine vielfältige Welt des Wohnens und des Haushalts eröffnet.

Das Unternehmen legt nicht nur höchsten Wert auf die Produkte und deren Qualität, sondern versucht auch stets, seinen Kunden etwas Besonderes zu bieten. So gingen in den vergangenen Jahren viele bekannte Persönlichkeiten in Haag ein und aus, darunter frisch gekrönte Missen, Star- und TV-Köche, Musiker und Künstler.

Familie Gebelein gibt etwas vom Erfolg zurück

Da es der Familie Gebelein wichtig war, etwas von ihrem Erfolg weiterzugeben, überraschten sie zum 50-jährigen Firmenjubiläum die Spitex Sennwald, die Weihnachtsaktion Gams sowie das Lukashaus Grabs mit einem Spendenscheck in Höhe von je 2000 Franken. Regula Gebelein sagte:

«Damit wollen wir an jene denken, denen es nicht so gut geht.»

Und natürlich werde man auch die Kunden am Jubiläumswochenende mit Aktionen, einem Wettbewerb und verschiedenen Events überraschen.

«Denn immerhin sind sie jene, welche die Delta zu dem gemacht haben, was sie heute ist.»

Mehr zum Jubiläumswochenende unter www.delta-moebel.ch.